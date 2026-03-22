«Una sensación increíble»: Nico O'Reilly está en la gloria tras marcar dos goles que dieron la victoria al Manchester City en la Carabao Cup

La derrota del equipo del norte de Londres supone el fin oficial de su ambicioso objetivo de conseguir el cuádruple esta temporada, aunque siguen siendo firmes candidatos en otras tres competiciones importantes. Por desgracia para sus aficionados desplazados, siguen estancados en solo dos victorias en la Copa de la Liga, el número más bajo entre los clubes de élite de Inglaterra. Por el contrario, esta supone la novena victoria en la competición para los ganadores, que han logrado la increíble hazaña de ganar nueve de las diez finales que han disputado desde que el torneo comenzó en 1960. Esta victoria supone, sobre todo, el regreso al podio del gigante de Mánchester tras un año sin títulos, lo que revitaliza a la plantilla después de que su histórica racha de cuatro títulos consecutivos de la Premier League culminara en 2024.