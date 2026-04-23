El experto en fichajes Matteo Moretto informa de que Alisson ya habría llegado a un acuerdo verbal con la Juventus de Turín.
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¿Una salida inesperada del Liverpool? Al parecer, la gran estrella ya ha llegado a un acuerdo con la Juventus de Turín
La marcha del brasileño sorprendería, pues en marzo renovó su contrato con el Liverpool por un año más, hasta 2027. Según la prensa, el club inglés activó una opción para hacerlo.
Según Moretto, el Liverpool analizará su portería en las próximas semanas y decidirá si le deja salir. Fabrizio Romano vincula al portero de 33 años con la Juventus: los bianconeri buscan un guardameta de primer nivel este verano y Alisson encaja a la perfección. Al meta brasileño le atrae regresar a Italia, donde ya jugó con la Roma entre 2016 y 2018.
Sin embargo, por respeto al Liverpool, quiere conocer primero los planes del club. En las próximas semanas se reunirán todas las partes para decidir si el titular será Alisson o su suplente, Giorgi Mamardashvili.
Los Reds ficharon al georgiano de 25 años en 2024 como sucesor a largo plazo de Alisson; tras una cesión de un año al Valencia CF, Mamardashvili se incorporó finalmente al equipo el verano pasado.
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¿Llegará Alisson? La Juventus de Turín busca un nuevo portero de primer nivel
Alisson permaneció como portero titular, pero esta temporada ha sufrido varias lesiones. Actualmente está fuera por una lesión en el muslo. Por ello, Mamardashvili ya ha jugado algunos partidos.
En 2018, el Liverpool pagó 72,5 millones de euros a la Roma por él. Fue clave en la Liga de Campeones de 2019 y en los títulos de la Premier League de 2020 y 2025, y ya ha jugado 332 partidos con los ‘reds’.
Tras la era de Gianluigi Buffon, Wojciech Szczesny fue el titular en la Juventus durante varios años. El polaco se retiró en 2024, pero regresó y fichó por el FC Barcelona.
Michele Di Gregorio debía heredarle, pero no está entre los mejores y aún no convence. Este curso, en algunos partidos, el segundo, Mattia Perin, ha jugado más que él.
¿Fichará por la Juventus de Turín? Las etapas profesionales de Alisson hasta la fecha
Periodo
Club
Partidos
2013 a 2016
Internacional
101
2016–2018
AS Roma
64
Desde 2018
Liverpool FC
332