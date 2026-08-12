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¡Una revolución neerlandesa! Xavi Hernández, nombrado seleccionador de Países Bajos con un contrato de larga duración, sustituye a Ronald Koeman como exentrenador del Barcelona
Xavi firma un contrato de larga duración con los Países Bajos
En un movimiento que ha sacudido el fútbol europeo, la KNVB ha confirmado que Xavi es el nuevo seleccionador de Países Bajos. El técnico catalán de 46 años sucede a Koeman, que se marchó tras la eliminación de Países Bajos en dieciseisavos de final ante Marruecos en el Mundial de este verano. Xavi ha firmado un contrato integral hasta 2030, lo que garantiza que estará al frente tanto en la Eurocopa de 2028 en Gran Bretaña e Irlanda como en el Mundial de 2030.
Xavi se convierte en el 21.º entrenador extranjero que dirige a Países Bajos, aunque, de forma destacada, es el primero desde que el austriaco Ernst Happel ocupó el cargo entre 1977 y 1978. Aunque el excentrocampista del Barcelona llevará a la KNVB a su propio y estrecho equipo de confianza, seguirá habiendo una fuerte presencia nacional dentro de la estructura técnica.
- AFP
Un vínculo especial con el fútbol neerlandés
Tras el anuncio, Xavi expresó su profunda conexión emocional con la filosofía del fútbol total que se originó en los Países Bajos. Declaró: «Es un honor enorme convertirme en seleccionador nacional del equipo neerlandés. Como alguien que se formó en la cantera del FC Barcelona, con fuertes influencias de figuras como Johan Cruyff y Rinus Michels, siento una conexión especial con el fútbol neerlandés».
El nuevo técnico no tardó en dar crédito a varias leyendas neerlandesas por su propio desarrollo tanto como jugador como entrenador durante su etapa en el Camp Nou. Xavi continuó: «Se podría decir que soy un poco hijo del fútbol neerlandés. Otros grandes entrenadores, especialmente Louis van Gaal, con quien debuté en el Barcelona, y Frank Rijkaard, también han desempeñado un papel importante en mi formación como jugador y entrenador. Por supuesto, el objetivo más importante es y siempre será ganar, pero preferiría hacerlo de una manera que refleje esas características y que la gente pueda disfrutar. El potencial para ello está ahí, al igual que una base sólida sobre la que construir».
La cúpula de la KNVB celebra un nombramiento histórico
La cúpula de la KNVB ha expresado una enorme satisfacción por haber asegurado la llegada de una figura de tanto perfil para sustituir a Koeman. La directora de Fútbol Profesional, Marianne van Leeuwen, destacó el pedigrí de élite de Xavi como un factor decisivo. Van Leeuwen señaló: «Con Xavi, incorporamos a alguien que conoce la cima absoluta del fútbol internacional como jugador y entrenador».
Nigel de Jong, director técnico de la KNVB y excentrocampista del Manchester City, también compartió su entusiasmo por el cambio táctico. De Jong explicó: «Cada nuevo ciclo exige una nueva mirada sobre adónde queremos ir, qué necesitamos para ello y qué seleccionador disponible encaja mejor con eso».
- AFP
Sobre una ilustre carrera como entrenador
Este nombramiento marca el regreso de Xavi a los banquillos después de que dejara el Barcelona en 2024 para ser sustituido por Hansi Flick. Su etapa en el Camp Nou estuvo marcada por la conquista del título de La Liga en la temporada 2022-23, en la que, casualmente, sucedió a Koeman igual que ha hecho ahora con la selección nacional. Antes de su emotivo regreso a Cataluña, Xavi comenzó su trayectoria como entrenador en 2019 con el Al-Sadd en Catar.
Xavi debutará en el banquillo de los Países Bajos el jueves 24 de septiembre, cuando el conjunto neerlandés reciba a Alemania en un destacado partido de la Liga de Naciones en el Johan Cruyff Arena. Ese encuentro será el primero de una serie de partidos de grupo para Xavi con los Países Bajos, que también se medirán a Serbia y Grecia en la competición.
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