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Una revolución futbolística... Deschamps plantea a Zidane un verdadero dilema

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Francia vs España
Francia
España
World Cup
Z. Zidane
D. Deschamps
Francia

La inminente llegada de Zinedine Zidane al banquillo de la selección francesa coincide con la mejor etapa deportiva de los «Gallos», bajo la dirección de Didier Deschamps.

Deschamps dejará el cargo tras dos partidos y Zidane asumirá el mando, aunque aún no se haya anunciado oficialmente.

Según el diario «AS», Zidane asumirá el cargo en el mejor momento futbolístico de los Les Bleus, tras la transformación de estilo impulsada por Deschamps.

Tras priorizar la eficacia sobre el espectáculo, el equipo mantiene su poder ofensivo y muestra un nivel técnico más convincente y un mejor juego colectivo.

Zidane asumirá el cargo en un momento de máximo nivel técnico, lo que supone un gran reto por las elevadas expectativas, pero también una oportunidad para seguir construyendo sobre lo logrado.

La base dejada por Deschamps, con una delantera repleta de estrellas, le permitirá a Zidane explotar el potencial ofensivo y seguir haciendo crecer al equipo.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-FRAAFP

    Deschamps cambia su filosofía con los Gallos

    En el fútbol hay una regla conocida: el jugador que se convierte en entrenador suele fijarse más en la posición que ocupaba como futbolista, pues conoce sus entresijos y comprende al jugador que ahora la desempeña. 

    Así fue Deschamps: centrocampista defensivo disciplinado, con buen posicionamiento y gran compromiso táctico. No era un virtuoso técnico, pero resultaba indispensable en el campo. 

    Por eso, Deschamps siempre dio preferencia a los jugadores que desempeñaban esos roles.

    Con el tiempo, sin embargo, modificó su filosofía y ahora Francia juega con cuatro delanteros, el sistema con el que desafiará a España en las semifinales del Mundial.

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  • Zinedine ZidaneGetty Images

    Zidane, entre la fórmula ganadora de Deschamps y su propio proyecto

    Deschamps dejó de recurrir a los centrocampistas para dar prioridad a los delanteros, una evolución natural: los jóvenes talentos de la delantera se impusieron, mientras que los jugadores que abandonaron el centro del campo no tuvieron reemplazos de igual nivel.

    Así desaparecieron poco a poco nombres clave como Blaise Matuidi, Paul Pogba y N’Golo Kanté. 

    Ni siquiera sus posibles sucesores, como Eduardo Camavinga, lograron su plena confianza.

    En cambio, ha surgido una generación de delanteros que el seleccionador ha integrado en un mismo sistema: Désiré Doué, Bradley Barcola, Mikel Olise, Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé.

    Este paso al 4-2-3-1, con el que Deschamps busca por fin ganar a España, pone a Zidane ante un dilema: mantener la fórmula o iniciar su propio proyecto desde cero. El listón que deja Deschamps está muy alto.

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