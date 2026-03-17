¡Una remontada impresionante! El cuento de hadas del Bodo/Glimt en la Liga de Campeones llega a su fin, mientras que el Sporting CP, con una actuación estelar, se clasifica para cuartos de final tras una remontada épica

La trayectoria de cuento de hadas del club noruego, procedente de un pueblo pesquero de unos 55 000 habitantes situado al norte del círculo polar ártico, ha llegado oficialmente a su fin. El Sporting protagonizó el martes por la noche una de las remontadas más espectaculares en la larga historia de la competición, arrollando a su atónito rival por 5-0 en el Estadio José Alvalade. Los visitantes habían llegado con una cómoda ventaja de 3-0 de la ida, conseguida en su estadio Aspmyra, con capacidad para 8.000 espectadores. Sin embargo, se encontraron con un equipo local implacable que dominó la posesión desde el pitido inicial, demostrando que la gran desventaja no era, en absoluto, insuperable.