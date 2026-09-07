Preguntado por si un acuerdo por Neymar convencería a Suárez, que cumplirá 40 años en enero, de ampliar su carrera un año más, Poyet, hablando por cortesía de Gambling.com, la guía de confianza sobre sitios de apuestas, dijo a GOAL: «Intenté averiguarlo porque hace unos años me interesaba la MLS e intenté entender el sistema e intenté averiguar cómo entrena el equipo, cómo viajan, ya sabes, a veces hay desplazamientos muy largos en Estados Unidos.

«Y entonces me di cuenta el año pasado, cuando multaron a Miami con una gran cantidad de dinero por gastar más de lo que debía, porque todo el mundo sabe que puedes tener tres Jugadores Franquicia y ellos tienen cinco o seis. Y ahora, si es verdad que Neymar puede ir allí, entonces no hay reglas para Inter Miami. Hay una regla para la MLS y otra para Inter Miami.

«Pero es la manera en la que disfrutan jugando. Creo que ahora es muy importante que Messi sea feliz. Después de retirarse de la selección, creo que ahora quiere tener una vida feliz. Miami le está dando eso a él y a su familia. Tiene a uno de sus mejores amigos, Luis, a su lado. Quizá también quieran a Neymar para tener algunas fiestas brasileñas. No lo sé. Sigo sin entenderlo.

«Creo que la MLS tiene un gran potencial. Creo que están mejorando muy lentamente. Con todos mis respetos a todos los entrenadores que están allí, si siguen llevando a ciertos jugadores del nivel de Messi, Suárez, Casemiro, Neymar, deberían empezar a llevar algunos entrenadores que puedan estar a la altura.

«No es fácil. Uno de los mayores problemas que tenemos como entrenadores es gestionar egos. Grandes. Y no hay muchos más grandes que el de Neymar. Ahora va a Inter Miami con un buen amigo mío, Kily Gonzalez. Jugó conmigo en Zaragoza. Es un buen tipo. Es muy buen tipo. Lleva cinco o seis años siendo entrenador en Argentina. Va a ser interesante ver esa mezcla de Kily con este tipo».