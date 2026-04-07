Una reacción inusual de Chouameni ante la decisión arbitral en el partido contra el Bayern

Chouameni se perderá el partido de vuelta contra el Bayern de Múnich por sanción, y el jugador francés no entiende el motivo.
Aunque no suele ser de los que critican el arbitraje, hoy ha roto su costumbre y ha declarado, según el diario Marca, que la tarjeta amarilla que le mostró el árbitro Michael Oliver fue injusta.
Y declaró: «Para mí, no fue tarjeta amarilla. No hice nada, solo estaba corriendo... Y con todas las faltas que se han cometido antes, esto es injusto».
Cuando le preguntaron por el jugador que ocuparía su puesto en el partido de vuelta, respondió indignado: «¿De verdad creéis que voy a responder a esa pregunta? Tenemos un equipo fantástico, y cualquier jugador que salga al campo lo hará muy bien. Iremos a Múnich a por la victoria».
El francés elogió la reacción del equipo a pesar de la derrota y concluyó: «No sé si el resultado fue injusto, pero cuando íbamos 0-2, y en unas circunstancias difíciles, subimos nuestro nivel de juego y creamos más ocasiones. Trabajaremos duro y nos prepararemos bien para el próximo partido».