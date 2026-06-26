«Tenía la sensación de que ellos lo deseaban más que nosotros», afirmó Deniz Undav, que volvió a salir solo como suplente, aunque esta vez no aportó nada. Joshua Kimmich se mostró «rotundamente» de acuerdo con él. «Eso es lo que más me molesta», añadió el capitán, criticando la falta de emoción y determinación del equipo de la DFB. «No nos puede pasar, sea cual sea la situación».

Como se sabe, la situación antes de este último partido de la fase de grupos era cómoda: Alemania ya se había asegurado el primer puesto tras ganar a Curazao y Costa de Marfil. Nagelsmann podía elegir entre afianzar la cohesión del equipo o rotar, y los elegidos saltaron al campo sin presión. Aun así, varios problemas se agravaron o reaparecieron.

Además de los dos cambios obligados por las bajas de Nico Schlotterbeck y Nathaniel Brown, el seleccionador renunció a rotar. Su once titular debía mantener el ritmo, compenetrarse de cara al torneo y avivar la euforia en el país. Ese plan fracasó: Alemania firmó su peor partido y ahora amenaza una eliminación prematura en dieciseisavos, sea cual sea su rival.