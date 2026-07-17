Desde 1956, el mejor futbolista del mundo recibe cada año el Balón de Oro, otorgado por la revista francesa «France Football». Esta publicación gestiona una web y varias cuentas de redes sociales dedicadas al premio. La mayoría de sus publicaciones obtienen cientos de «me gusta» y pocas docenas de comentarios.
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¡Una publicación en redes desata el debate! Novedades en la lucha por el Balón de Oro
El jueves por la tarde apareció una publicación que preguntaba: «¿Se puede ganar el Balón de Oro sin jugar en un club europeo?». En el enlace adjunto se responde, con muchas palabras, que sí. La publicación está ilustrada con una foto de Cristiano Ronaldo, pero el trasfondo son las extraordinarias actuaciones de Lionel Messi en el Mundial.
La publicación obtuvo miles de «me gusta» y los comentarios debatieron las opciones de Messi y la foto elegida. ¿Podría ser una pista de que el argentino del Inter de Miami, de 39 años, recibirá su noveno Balón de Oro en la gala del 26 de octubre en Londres? La decisión final la tomarán 100 periodistas deportivos, uno por cada uno de los 100 países mejor clasificados en la lista de la FIFA.
Lionel Messi llevó por sí solo a Argentina a la final del Mundial
Hasta ahora, solo un jugador fuera de Europa ha ganado el Balón de Oro: Lionel Messi en 2023, poco después de fichar por el Inter de Miami. El premio reconoció su temporada 2022/23 con el París Saint-Germain y, sobre todo, el título mundial con Argentina en diciembre de 2022.
Antes del torneo se le daba por descartado: sus goles con el Miami y el título de la MLS no pesaban en el escenario internacional. Sin embargo, Messi llevó casi en solitario a Argentina a la final con ocho tantos y cuatro asistencias. Este domingo se mide a España. En las casas de apuestas ya es favorito al Balón de Oro. Si lo consigue, la recompensa se basaría en sus ocho partidos del Mundial, pues el periodo de evaluación concluye con la final.
Antes de las semifinales, el inglés Harry Kane y el francés Kylian Mbappé seguían siendo los principales favoritos. Ambos cuajaron temporadas individuales sobresalientes, pero no lograron ganar la Liga de Campeones con sus clubes, el Bayern de Múnich y el Real Madrid. Al quedar eliminados en las semifinales del Mundial, tampoco se llevan ningún título en el segundo gran torneo del año. Sin embargo, precisamente Messi debería darles esperanzas: en 2010 ganó el Balón de Oro en un año de Mundial, sin haber conquistado ni el torneo ni la Liga de Campeones.
- AFP
Lionel Messi no sería el ganador más veterano.
Entre los candidatos realistas al título, además de Messi, solo queda el español Lamine Yamal. Con el FC Barcelona ganó la Liga española, pero en el Mundial aún no ha cumplido las expectativas. Del París Saint-Germain, campeón de la Liga de Campeones, el único aspirante medianamente realista es el vigente campeón Ousmane Dembélé.
Jude Bellingham y Michael Olise quedaron fuera tras no llegar a la final del Mundial. Algunas casas de apuestas incluyen ahora al español Rodri (ganador de 2024), pese a su temporada decepcionante con el Manchester City.
Si Messi lo conquistara a los 39 años, ampliaría su ventaja histórica; le sigue Ronaldo, con cinco. Pero no sería el más veterano: en 1956 el inglés Stanley Matthews lo ganó a los 41.
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