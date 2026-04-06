Una prueba en la que no hay margen para el error... Arbeloa traza un plan para resistir el arrollador ataque del Bayern

En un análisis previo al partido, el diario «Sport» señaló la clave defensiva del Real Madrid ante la ausencia de su jugador más importante: el portero Thibaut Courtois.

Y añadía: «Arbeloa considera que la clave principal para plantar cara a la máquina goleadora del Bayern es el brasileño Éder Militão. El defensa brasileño es, sin duda, la primera opción, gracias a sus cualidades físicas y a su capacidad para leer el juego y gestionar situaciones individuales complejas».

La confianza de Arbeloa en Militão no surge de la nada, sino de la convicción de que los enfrentamientos de esta envergadura se deciden a menudo en los detalles defensivos, especialmente ante un equipo que ha marcado 100 goles esta temporada en la Bundesliga, con un promedio goleador cercano a los cuatro goles por partido.

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