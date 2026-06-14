Una propuesta impactante que incita a Bruno a rebelarse contra Ronaldo

La periodista británica Angelina Kelly, de talkSPORT, sugirió que Bruno Fernandes no juegue con Portugal si Cristiano Ronaldo es titular en el Mundial.

La sugerencia llega cuando Portugal parte como favorito al título y Bruno se presenta como el creativo clave del equipo de Roberto Martínez.

A sus 41 años, se espera que Ronaldo lideré el ataque luso, pero su actual capacidad goleadora genera dudas.

Kelly afirmó que la presencia de Ronaldo perjudica al equipo.

El diario A Bola recogió sus palabras: «Ronaldo no estuvo al nivel esperado en la Eurocopa 2024 ni en el último Mundial. Estamos en 2026 y él, sencillamente, no quiere dejarlo».

Además, consideró «un poco vergonzoso» que desperdiciara algunas ocasiones en los amistosos.