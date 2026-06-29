Una promesa que empieza a hacerse realidad: Vinicius marca el punto de inflexión que Brasil esperaba

En una noche inolvidable, Brasil remontó un gol de Japón y ganó 2-1 en un partido dramático, tras marcar el gol de la victoria en el sexto minuto del descuento y sellar el pase a octavos del Mundial 2026 en uno de los partidos más emocionantes del torneo.

Aunque el triunfo fue colectivo, Sin embargo, Vinícius Júnior fue la figura clave: sus movimientos constantes, su amenaza ofensiva y su calma bajo presión dieron a Brasil la ventaja decisiva en los momentos más difíciles.

Tras un gran primer tiempo, Japón perdió intensidad en su presión y las diferencias físicas se notaron.

Los japoneses perdieron posesión y duelos, y Brasil impuso su dominio.

Los brasileños intensificaron los ataques por las bandas y los centros, hasta que Bruno Guimarães rompió el bloque defensivo con un pase decisivo que Gabriel Martinelli aprovechó para marcar el gol de la victoria.