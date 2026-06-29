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Vini Jr Brazil HIC 2-1GOAL
Karim Malim

Traducido por

Una promesa que empieza a hacerse realidad: Vinicius marca el punto de inflexión que Brasil esperaba

FEATURES
Vinicius Junior
Brazil vs Japan
Brazil
Japan
World Cup
Brasil
Japón
EE. UU.
Egipto
Marruecos
Argelia

Japón se vino abajo y Brasil sonrió

En una noche inolvidable, Brasil remontó un gol de Japón y ganó 2-1 en un partido dramático, tras marcar el gol de la victoria en el sexto minuto del descuento y sellar el pase a octavos del Mundial 2026 en uno de los partidos más emocionantes del torneo.

Aunque el triunfo fue colectivo, Sin embargo, Vinícius Júnior fue la figura clave: sus movimientos constantes, su amenaza ofensiva y su calma bajo presión dieron a Brasil la ventaja decisiva en los momentos más difíciles.

Tras un gran primer tiempo, Japón perdió intensidad en su presión y las diferencias físicas se notaron.

Los japoneses perdieron posesión y duelos, y Brasil impuso su dominio.

Los brasileños intensificaron los ataques por las bandas y los centros, hasta que Bruno Guimarães rompió el bloque defensivo con un pase decisivo que Gabriel Martinelli aprovechó para marcar el gol de la victoria.

  • FBL-WC-2026-MATCH76-BRA-JPNAFP

    Las cifras confirman el dominio brasileño

    Los datos mostraron la gran diferencia entre ambas selecciones durante todo el partido. Brasil tuvo el balón el 69 % del tiempo, contra el 31 % de Japón, y un xG de 1,72 frente a 0,23 de los japoneses, lo que refleja el dominio ofensivo del equipo de Carlo Ancelotti.

    Brasil generó cuatro ocasiones claras, Japón ninguna.

    Los brasileños realizaron 19 disparos (4 a puerta) y obligaron al portero japonés a intervenir cuatro veces, mientras que el guardameta brasileño apenas intervino una.

    En jugadas a balón parado, Brasil ganó seis corners por dos de Japón.

    La superioridad brasileña no se limitó al ataque, sino que controló el ritmo del partido.

    Los brasileños completaron 682 pases, por solo 315 de Japón, lo que refleja su superioridad en la construcción del juego.

    En defensa, Brasil realizó 12 acciones defensivas por 10 de Japón y cometió solo 4 faltas, frente a las 13 de los asiáticos.

    En disciplina, Brasil sumó dos amarillas por tres de Japón.

    • Anuncios
  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Vinícius... la estrella de Libra

    Vinícius Júnior volvió a demostrar que puede cambiar un partido, aunque no marque.

    El extremo del Real Madrid obtuvo un 7,6 en «Sofascore» tras completar el partido y mostrar su influencia en el sistema brasileño.

    Aunque no marcó, su promedio de goles esperados (xG) fue de 0,22, y el de goles esperados a puerta (xGOT) alcanzó 0,65.

    Realizó tres disparos: dos entre los postes, uno al palo y otro detenido por el portero japonés; además, falló una ocasión clara.

    Fue la mayor amenaza para la defensa japonesa: tocó el balón 62 veces con un solo error de control, intentó seis regates (tres exitosos) y sufrió tres faltas, aunque perdió el balón en 15 ocasiones por sus constantes intentos de superar la marca.

    Corró 204,7 m con el balón (123,6 m en conducción) y sumó 57,9 m de avance efectivo, con una carrera máxima de 16,3 m.

    Además, creó peligro con dos pases clave y siete centros, uno de ellos perfecto para un compañero.

    Completó 35 de 39 pases (90 % de acierto), la mayoría en campo rival, y acertó dos pases largos.

    A pesar de su vocación ofensiva, también aportó en defensa: realizó una intercepción, recuperó el balón una vez y ganó seis de los 11 duelos disputados, sin ser driblado.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Una promesa que empieza a hacerse realidad

    Antes del Mundial, Vinicius declaró que, si marcaba cuatro o cinco goles y llevaba a Brasil al título, la opinión sobre su trayectoria internacional cambiaría.

    Por ahora ha marcado cuatro goles en cuatro partidos, se ha erigido como el referente de la delantera y ha decidido los momentos más complicados de la Canarinha.

    Es el primer brasileño desde Neymar en 2014 que anota cuatro tantos en una misma Copa, lo que confirma el relevo en el liderazgo ofensivo de la Canarinha.

    Neymar lo admitió tras vencer a Escocia: “Vinicius es ahora la estrella número uno y quien resuelve los partidos complicados”.

  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El punto de inflexión esperado

    Vinícius siempre ha recibido críticas por su rendimiento con la selección, muy distinto al que muestra en el Real Madrid. Sin embargo, este Mundial parece el punto de inflexión que esperaba.

    El jugador ha reconocido que atravesó momentos en los que no pudo mostrar su mejor nivel con Brasil, pero confiaba en que lo aprendido en el Real Madrid se reflejara en su juego internacional. Y ese momento parece haber llegado.

    Su valor no está solo en los goles, sino en su capacidad para desequilibrar: atrae marcas, genera espacios y transmite confianza, lo que da a Brasil una ventaja psicológica y técnica.

    Ya no es solo un extremo rápido o un goleador, sino la pieza clave que inclina la balanza a favor de Brasil cuando más apretados están los partidos.

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