El partido siguió un guion conocido para el Arsenal, que a menudo se encuentra con Dublín o con bloques defensivos muy replegados. Una primera parte espantosa terminó sin disparos a puerta de ninguno de los dos equipos. Solo era la segunda vez que ocurría esta temporada en la Premier League. Casualmente, la anterior también tuvo al Arsenal como protagonista: fue en su victoria del 31 de agosto ante el Aston Villa, cuando Bukayo Saka deshizo el empate en la segunda parte para asegurar el triunfo por 1-0.

Madueke recalcó que los jugadores mantuvieron la confianza en su plan pese a la falta de ocasiones claras al principio. «Sí, sabíamos que tendríamos la mayor parte de la posesión. Era importante tener paciencia y elegir bien los momentos, y al final lo hicimos», señaló el autor del gol de la victoria.

Cuando por fin llegó su oportunidad, Madueke mostró la calidad individual que lo ha convertido en una pieza tan valiosa para Arteta esta temporada. Al describir cómo marcó el gol de la victoria, añadió: «Me metí hacia dentro y vi un lado de la portería. Por suerte, el balón entró». Aunque el desvío ayudó a que el balón acabara en la red, su disposición a asumir la responsabilidad en el último tercio era justo lo que necesitaban los vigentes campeones para dar vida a su tarde.