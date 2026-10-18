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«¡Una profundidad de plantilla absurda!»: Noni Madueke elogia la competencia de élite y la solidez defensiva del Arsenal tras el gol de la victoria ante el Nottingham Forest
Madueke marca la diferencia desde el banquillo
El Arsenal mantuvo el sábado su incansable lucha por conquistar otro título de la Premier League, aunque tuvo que esforzarse enormemente para imponerse por 1-0 al Nottingham Forest a domicilio. La trabajada victoria mantiene al Arsenal firme en la segunda posición con 18 puntos, a solo tres del líder, el Manchester City, que ha ganado todos sus partidos.
Al analizar lo disputado del encuentro, Madueke reconoció que el Arsenal tuvo que adaptarse al juego físico y directo de los locales en el City Ground. En declaraciones a BBC Match of the Day tras el pitido final, el extremo explicó: «Tuvimos que emplearnos a fondo. Sabíamos que era difícil venir aquí. Hubo muchos balones por alto y mucho juego directo. Gracias a Dios pudimos ganar y seguimos adelante con tres puntos».
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La paciencia resulta vital para los campeones
El partido siguió un guion conocido para el Arsenal, que a menudo se encuentra con Dublín o con bloques defensivos muy replegados. Una primera parte espantosa terminó sin disparos a puerta de ninguno de los dos equipos. Solo era la segunda vez que ocurría esta temporada en la Premier League. Casualmente, la anterior también tuvo al Arsenal como protagonista: fue en su victoria del 31 de agosto ante el Aston Villa, cuando Bukayo Saka deshizo el empate en la segunda parte para asegurar el triunfo por 1-0.
Madueke recalcó que los jugadores mantuvieron la confianza en su plan pese a la falta de ocasiones claras al principio. «Sí, sabíamos que tendríamos la mayor parte de la posesión. Era importante tener paciencia y elegir bien los momentos, y al final lo hicimos», señaló el autor del gol de la victoria.
Cuando por fin llegó su oportunidad, Madueke mostró la calidad individual que lo ha convertido en una pieza tan valiosa para Arteta esta temporada. Al describir cómo marcó el gol de la victoria, añadió: «Me metí hacia dentro y vi un lado de la portería. Por suerte, el balón entró». Aunque el desvío ayudó a que el balón acabara en la red, su disposición a asumir la responsabilidad en el último tercio era justo lo que necesitaban los vigentes campeones para dar vida a su tarde.
La competición de élite impulsa al Arsenal
Uno de los aspectos más llamativos del éxito reciente del Arsenal ha sido la calidad de los jugadores que Arteta tiene a su disposición en el banquillo. Madueke cree que el nivel de competencia interna es una de las principales razones por las que el equipo sigue logrando resultados. «Si miras la calidad de nuestro once titular y de nuestro banquillo, es una barbaridad. Sabemos que empezaremos algunos partidos y terminaremos otros, pero mi mentalidad siempre es la misma: quiero crear ocasiones o marcar», comentó el delantero sobre el talento de la plantilla.
Esa eficacia implacable para sacar adelante partidos ajustados se ha convertido en una seña de identidad del club con Arteta. Desde su nombramiento en diciembre de 2019, el Arsenal ha logrado 32 victorias por 1-0 en la Premier League, la cifra más alta de la competición, empatado con el Everton.
El futbolista de 24 años se apresuró a señalar que la gloria personal queda en segundo plano frente a los objetivos colectivos del club, aunque marcar el gol de la victoria suponga un gran impulso a nivel individual. También expresó su orgullo por el nivel general del grupo: «Es una sensación increíble [marcar], pero me alegro más por la victoria. Tenemos jugadores de élite, todos los veintitantos jugadores son de élite y del más alto nivel. Es fantástico tener ese tipo de competencia. Sabes que, cuando estás en el banquillo, estás preparado para tener impacto».
- AFP
La solidez defensiva sigue siendo la base
Aunque los atacantes suelen acaparar los titulares, Madueke quiso destacar la importancia de mantener la portería a cero y el trabajo de la defensa. El Nottingham Forest resultó ser un rival difícil de doblegar y el Arsenal tuvo que mantenerse alerta ante los contraataques durante los 90 minutos. Sin embargo, el Forest acabó pagando su falta de acierto de cara a puerta, por lo que sigue sin conseguir su primera victoria en casa de la temporada.
Madueke destacó el compromiso de todo el equipo para evitar que el balón entrara en la portería y señaló que el trabajo defensivo comienza arriba. «Es otra parte de nuestra identidad: defendemos todos juntos, los 11 que estamos en el campo. Tenemos un portero de talla mundial y defensas de talla mundial, así que ellos también merecen reconocimiento hoy», concluyó.
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