Jugar en el Estadio Santiago Bernabéu contra el Real Madrid es algo especial para cualquier futbolista, pero para él quizá lo sea aún un poco más. En la zona mixta, tras la victoria por 4-0 contra el Union Berlin, le preguntaron a Lennart Karl qué ganas tenía de que llegara el próximo partido de cuartos de final de la Liga de Campeones. Los periodistas presentes no pudieron evitar sonreír; el propio Karl se rió, se detuvo un momento y luego respondió: «Mucha, sin duda. Es un estadio genial, claro. Simplemente tengo ganas de jugar».
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¡Una pregunta le hace reír a él mismo! Lennart Karl viaja con el FC Bayern hacia su pasado... ¿y hacia el futuro?
Por supuesto, no faltaron las sonrisas y las risas, ya que este duelo tiene un significado muy especial para este joven de 18 años. Durante una visita al club de aficionados a principios de año, Karl calificó al Real Madrid como «el club de mis sueños», en el que quería jugar «sin duda alguna» en algún momento. Con ello terminó entonces la tranquila temporada navideña en el FC Bayern. A esto le siguió una protesta pública: ¡cómo se atreve a decir eso siendo una promesa del club «Mia san mia» de Múnich!
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«A todos nos pasa»: Lennart Karl habla de su bajón de forma
Tuviera que ver con ese asunto o no, tras su sensacional irrupción en otoño, Karl sufrió un primer pequeño bajón de forma. De repente, Karl ya no jugaba con tanta soltura ni eficacia. A finales de febrero, el entrenador Vincent Kompany lo dejó fuera del equipo por primera vez en la temporada en dos partidos consecutivos. «Todo el mundo pasa por eso», dijo Karl ahora.
Además, como últimamente ha vuelto a haber más semanas con partidos entre semana, su tiempo de juego volvió a aumentar y recuperó la forma. En la victoria por 4-1 en el partido de vuelta contra el Atalanta de Bérgamo, Karl brilló a lo grande por primera vez en mucho tiempo y sumó dos puntos de gol. Sin embargo, contra el Union volvió a jugar por debajo de su nivel y desperdició dos ocasiones claras. En total, suma esta temporada ocho goles y seis asistencias, un balance sensacional para un jugador de su edad.
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Lennart Karl, por primera vez en la convocatoria de la selección alemana
El seleccionador nacional Julian Nagelsmann premió su evolución con su primera convocatoria para la selección alemana de cara a los próximos partidos amistosos contra Suiza y Ghana.
Karl se enteró de ello con un poco de retraso. No pudo atender la llamada del seleccionador nacional porque, según él mismo contó, estaba en clase de refuerzo de matemáticas: «Al principio no contesté, pero le devolví la llamada cinco minutos después». Tal y como le pidió Nagelsmann, no quiere «presionarse» en sus primeros días con la selección: «Voy a jugar mi fútbol y espero que todo salga bien para poder estar en el Mundial».
Con el FC Bayern, tras la fase de partidos internacionales, le espera primero un partido fuera de casa contra el SC Freiburg, antes de enfrentarse al Real Madrid en el Bernabéu el 7 de abril. Para Karl, esto no solo supone un viaje al club de sus sueños y —si su plan de carrera sale bien— posiblemente a su futuro, sino también un viaje al pasado. A los diez años realizó una prueba en Madrid, pero finalmente el fichaje no se concretó. Sin embargo, hoy «ya no recuerda muy bien» cómo fue aquello en el Bernabéu, explicó Karl.
Lennart Karl: sus estadísticas de esta temporada
Concurso Partidos Goles Asistencias Bundesliga 23 4 4 Liga de Campeones 7 4 2 Copa DFB 3 - - Supercopa 1 - -