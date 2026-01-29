No hay signos de que Ronaldo esté disminuyendo la velocidad en el corto plazo, con el delantero perenne acercándose rápidamente a su 41 cumpleaños. Ha firmado un contrato con el equipo de la Saudi Pro League Al-Nassr, que está previsto que dure hasta 2027.

Se persiguen más grandes honores en el Medio Oriente, junto con una tercera Bota de Oro consecutiva, y no se ha ofrecido ninguna indicación de que se retire en el futuro cercano. Se espera que Ronaldo participe en unas sextas finales de la Copa del Mundo con Portugal este verano, ya que entra a ese torneo como capitán de su país.

Tiene 226 apariciones y 143 goles internacionales a su nombre - mientras se reescriben los libros de récords - y algunos dicen que podría continuar hasta la Copa del Mundo de 2030, ya que los partidos de ese evento se llevarán a cabo en su tierra natal.