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¿Una pista sobre su retirada? Lionel Messi hace emotivas declaraciones antes de la final del Mundial 2026: el mejor jugador argentino de la historia se prepara para «El último tango» contra España
Un legado imborrable para Argentina
Messi está a punto de vivir otro momento histórico en su carrera. Antes de la final del Mundial 2026 contra España, el rosarino usó las redes para destacar el legado de este grupo en la memoria argentina.
El capitán argentino mostró su orgullo por el grupo y el camino recorrido en este ciclo mundialista.
«Lo mejor de todos estos años nunca han sido solo los títulos, sino todo el camino recorrido. Compartir cada día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar de cada paso», escribió Messi en su cuenta oficial de Instagram.
«Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todos los que trabajan cada día para que esta selección siga siendo una familia».
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El camino más allá de los trofeos
Para Messi, el éxito del equipo no radica solo en los trofeos, sino en la cohesión y el sacrificio diario desde 2018. Destacó que su esencia es actuar como una familia y superar los obstáculos de un torneo exigente.
«Pase lo que pase, este grupo ya ha escrito una historia que nunca olvidaremos y que nadie podrá borrar», afirmó Messi.
¿El último tango en Nueva Jersey?
A pocos días del partido que puede cautivar al mundo, la carrera internacional de Messi despierta nostalgia y épica. El capitán compartió una foto con su patrocinador de siempre y un mensaje que suena a despedida: «¡Qué viaje tan increíble hemos vivido juntos, @adidasfootball… con “El último tango”… ¡A por la final, vamos Argentina!!!».
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Racha histórica antes de la final
Pese a la exigencia física del torneo, Messi sigue letal: lleva ocho goles y ocupa el segundo lugar de la Bota de Oro, por detrás de Kylian Mbappé. En la final, Argentina, campeona defensora, chocará con la disciplinada España, que busca su segundo título mundial.
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