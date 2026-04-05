Mohamed Salah vivió otra noche trágica con el Liverpool, que ya forma parte de una dolorosa historia, ya que el Manchester City puso fin a la trayectoria de los Reds esta temporada en la Copa de la Liga con un 4-0 el sábado, en un escenario que vuelve a plantear la pregunta de siempre: ¿qué le ha pasado al campeón de la Premier League y a su estrella principal?

En el centro de esta dura derrota hay una historia más pequeña que sorprende, protagonizada por Marc Guihi, el defensa del Manchester City que llegó procedente del Crystal Palace el pasado invierno y que se ha erigido en una pesadilla personal que persigue al icono del Liverpool allá donde va, ya que cada vez que los caminos de Mohamed Salah y Marc Guihi se han cruzado esta temporada, el egipcio ha salido perdiendo.

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