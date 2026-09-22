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«¡Una persona desagradable!»: Gary Lineker lanza una sensacional diatriba contra Sir Jim Ratcliffe y califica al Manchester United de «desastre»
Se acaba el periodo de gracia de Ratcliffe
Ratcliffe llevó inicialmente optimismo a Old Trafford cuando adquirió una participación minoritaria y asumió el control de las operaciones futbolísticas en febrero de 2024. Sin embargo, esa buena voluntad se ha deteriorado rápidamente tras una serie de controvertidas decisiones fuera del campo y las continuas dificultades sobre el césped. El descontento de la afición se desbordó recientemente durante la derrota en el derbi de Mánchester de septiembre, con protestas dirigidas directamente contra la propiedad del club.
Los aficionados se han sentido profundamente frustrados por los despidos masivos de personal, el aumento del precio de las entradas para los partidos y la reubicación de abonados para ampliar las plazas de hospitalidad. Además, los comentarios recientes sobre inmigración han llevado a varios grupos de aficionados a exigir la dimisión de Ratcliffe, eclipsando por completo sus ambiciosos planes para construir un nuevo estadio con capacidad para 100.000 espectadores.
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Lineker arremete contra Ratcliffe
La turbulenta situación en Old Trafford provocó duras críticas de Lineker. En declaraciones en el pódcast The Rest is Football, el exinternacional inglés apuntó a la jerarquía del club. «Miro al Manchester United y veo problemas que vienen desde arriba», afirmó.
Después lanzó un dardo sarcástico a los propietarios mayoritarios del club. «Debo felicitar a los Glazer por encontrar a alguien todavía peor que ellos a quien poder culpar y meterlo ahí para que reciba todas las críticas: Jim Ratcliffe», continuó Lineker. «No me parece una persona especialmente agradable y ahora mismo es un desastre de club de fútbol por la forma en que se está gestionando. Así que, bien por los Glazer en esa, por desviar de ellos toda la atención».
Lineker también destacó los problemas sistémicos que aquejan al Manchester United, señalando una infraestructura en ruinas y la falta de un progreso sostenible. «Ese club es un poco un caos. Tienes un estadio que se cae a pedazos, todo tipo de quejas sobre varias cosas», añadió. «Los resultados y la inconsistencia parecen haber vuelto. Han respaldado al entrenador muchas veces y no les ha funcionado, pero tiene que haber algo que venga desde arriba».
Un club en transición y agitación
La inestabilidad del United se refleja con claridad en su rotación de entrenadores, con Michael Carrick convertido recientemente en el tercer técnico permanente de la era INEOS. Después de que Erik ten Hag y Ruben Amorim fueran destituidos en un periodo de 15 meses, Carrick aseguró la clasificación para la Champions League como técnico interino antes de asumir el cargo a tiempo completo este verano. Sin embargo, después llegó un mercado de fichajes decepcionante, en el que el club no logró cerrar las incorporaciones de objetivos clave como Elliot Anderson y Matheus Fernandes.
La disfunción amenaza ahora la cantera del club. Según se informa, el prometedor joven JJ Gabriel ha pedido salir, ya que su familia cree que el United se ha quedado demasiado rezagado respecto a las potencias europeas como el Real Madrid, el Barcelona y el Manchester City. Lineker se refirió a este éxodo y señaló: «Están perdiendo a adolescentes jóvenes, parece que eso es lo que va a pasar».
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La presión aumenta durante el parón internacional
El Manchester United afronta el actual parón internacional hundido en la 12.ª posición, después de haber sumado unos decepcionantes cinco puntos en sus primeros cinco partidos de la Premier League. Carrick afronta una tarea complicada para reconducir su rendimiento en competiciones nacionales cuando se reanude la actividad de clubes, todo ello mientras lidia con un ambiente cada vez más tóxico en Old Trafford.
Ratcliffe ya advirtió en marzo de que se marcharía si era objeto del mismo nivel de vitriolo que la familia Glazer. Con los resultados estancados, el debate sobre las infraestructuras en plena ebullición y las protestas de los aficionados intensificándose, el jefe de INEOS se acerca rápidamente a una coyuntura crítica en su etapa en el cargo.
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