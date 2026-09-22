«¡Una persona desagradable!»: Gary Lineker lanza una sensacional diatriba contra Sir Jim Ratcliffe y califica al Manchester United de «desastre»

La turbulenta situación en Old Trafford provocó duras críticas de Lineker. En declaraciones en el pódcast The Rest is Football, el exinternacional inglés apuntó a la jerarquía del club. «Miro al Manchester United y veo problemas que vienen desde arriba», afirmó.

Después lanzó un dardo sarcástico a los propietarios mayoritarios del club. «Debo felicitar a los Glazer por encontrar a alguien todavía peor que ellos a quien poder culpar y meterlo ahí para que reciba todas las críticas: Jim Ratcliffe», continuó Lineker. «No me parece una persona especialmente agradable y ahora mismo es un desastre de club de fútbol por la forma en que se está gestionando. Así que, bien por los Glazer en esa, por desviar de ellos toda la atención».

Lineker también destacó los problemas sistémicos que aquejan al Manchester United, señalando una infraestructura en ruinas y la falta de un progreso sostenible. «Ese club es un poco un caos. Tienes un estadio que se cae a pedazos, todo tipo de quejas sobre varias cosas», añadió. «Los resultados y la inconsistencia parecen haber vuelto. Han respaldado al entrenador muchas veces y no les ha funcionado, pero tiene que haber algo que venga desde arriba».



