¿Una peculiaridad estadounidense como fuente de inspiración? Aún no se ha mencionado una novedad omnipresente de la FIFA en el Mundial

Con grandes distancias, entradas costosas y la política de Donald Trump, la FIFA prepara en Norteamérica el Mundial más hostil para los aficionados. Además, impone su imagen con más fuerza que nunca: su logotipo destaca más que en ediciones anteriores.

En el logotipo oficial no aparece ninguna referencia a los países anfitriones: solo se ve el número 26, la copa del Mundial y, debajo, el logotipo de la FIFA. Antes, salvo en 1974 en Alemania, el país anfitrión siempre figuraba en el logotipo. Presentado en 2002 en Corea del Sur y Japón, ahora reemplaza por completo a los anfitriones.

Otros detalles refuerzan esta tendencia: en las retransmisiones, antes de las repeticiones aparece solo el logotipo de la FIFA como pantalla de transición. Y las señales indicativas en las sedes no llevan la marca «World Cup», sino «FIFA».