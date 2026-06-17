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Nino Duit

Traducido por

¿Una peculiaridad estadounidense como fuente de inspiración? Aún no se ha mencionado una novedad omnipresente de la FIFA en el Mundial

World Cup
FEATURES

Aunque la FIFA ha alcanzado otro mínimo histórico en popularidad en este Mundial, sigue acaparando la atención como nunca antes.

En la ceremonia inaugural en Ciudad de México, un enorme logotipo de la FIFA cruzó el Estadio Azteca y luego fue iluminado con fuegos artificiales sobre las gradas, mientras el presidente Gianni Infantino sonreía satisfecho.

  • Con grandes distancias, entradas costosas y la política de Donald Trump, la FIFA prepara en Norteamérica el Mundial más hostil para los aficionados. Además, impone su imagen con más fuerza que nunca: su logotipo destaca más que en ediciones anteriores.

    En el logotipo oficial no aparece ninguna referencia a los países anfitriones: solo se ve el número 26, la copa del Mundial y, debajo, el logotipo de la FIFA. Antes, salvo en 1974 en Alemania, el país anfitrión siempre figuraba en el logotipo. Presentado en 2002 en Corea del Sur y Japón, ahora reemplaza por completo a los anfitriones.

    Otros detalles refuerzan esta tendencia: en las retransmisiones, antes de las repeticiones aparece solo el logotipo de la FIFA como pantalla de transición. Y las señales indicativas en las sedes no llevan la marca «World Cup», sino «FIFA».

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  • FIFAGetty Images

    En EE. UU., «FIFA» se usa como sinónimo de «Copa del Mundo».

    Parece que la FIFA quiere que su nombre reemplace al de su torneo más importante. La idea podría venir del anfitrión, Estados Unidos, donde «football» no es solo «soccer» y «FIFA» ya significa «Copa del Mundo». Se escuchan frases como «¡Veamos el partido de la FIFA esta noche!» y McDonald’s, patrocinador oficial de restaurantes, anuncia: «Ven por patatas fritas, quédate por la FIFA».

    Esta costumbre podría venir de las grandes ligas estadounidenses, donde el nombre de la organización reemplaza al deporte: se dice NBA, NFL, NHL o MLB, no baloncesto, fútbol americano, hockey o béisbol.

    En España, «FIFA» suele asociarse a la serie de videojuegos de EA, hasta que en 2023 la empresa rechazó renovar el contrato por sus elevados derechos de licencia. Desde entonces, la saga se llama EA Sports FC.

  • Los ganadores de los últimos diez campeonatos del mundo

    Año de celebraciónCampeón del mundo
    2022Argentina
    2018Francia
    2014Alemania
    2010España
    2006Italia
    2002Brasil
    1998Francia
    1994Brasil
    1990Alemania
    1986Argentina