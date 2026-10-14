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«¡Una p*** vergüenza, no tengo palabras!»: Amad Diallo estalla con un exabrupto malsonante mientras el malestar en la plantilla del Manchester United se desborda tras la derrota ante el Atlético de Madrid
Un revés tempranero y la expulsión de Yoro provocan el derrumbe
Los hombres de Michael Carrick viajaron al Metropolitano necesitados de dar un impulso a una campaña que no terminaba de arrancar, pero recibieron un golpe inmediato. Encajaron un gol antes de que se cumplieran los primeros 50 segundos, un mal presagio para una noche europea aciaga.
Pese al mazazo inicial, los visitantes dispusieron de varias ocasiones para empatar antes de que una polémica tarjeta roja a Leny Yoro frenara su reacción. El Atlético aprovechó la superioridad numérica y Ademola Lookman acabó sentenciando la victoria a falta de 11 minutos.
Las polémicas decisiones arbitrales indignaron al Manchester United. Tras el partido, el extremo Amad no se mordió la lengua al valorar el arbitraje en Snapchat: «Una p*** vergüenza. No tengo palabras».Snapchat/@coloelpopo
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Martinez arremete contra la cúpula del United
La frustración fue mucho más allá del arbitraje, y Lisandro Martinez ofreció unas durísimas declaraciones tras el partido. El defensa argentino señaló directamente al director de fútbol Jason Wilcox por los fichajes del club durante el verano.
«Muy mal [partido], muy mal», dijo un furioso Martinez. «Tengo que controlarme mucho, pero a veces esto refleja cómo está nuestro club en este momento. Hicimos una temporada fantástica el año pasado y ahora esperamos más de los de arriba: que haya más jugadores para competir, porque muchos otros equipos también incorporan a muchos jugadores. El Atlético tiene un equipo increíble y hoy mereció ganar».
Preguntado si el Manchester United dispone actualmente de una plantilla capaz de competir en la Champions League, el central insistió en sus críticas a la directiva.
Añadió: «Espero más, sinceramente. Espero más [inversión]. Sí, al cien por cien. Espero más de nuestro director técnico. Tenemos que ser sinceros y, como jugadores, también tenemos que hacer más, pero es importante contar con una plantilla fuerte para estar preparados para noches como esta».
Los nuevos fichajes, bajo presión en medio de la tensión en el vestuario
La dura valoración de Martinez aumentará inevitablemente la presión sobre los fichajes de verano Youri Tielemans, Andrey Santos y Carlos Baleba, todos ellos titulares en la capital española. El ambiente en el seno del equipo ha estado bajo la lupa últimamente, y la actitud del capitán Bruno Fernandes también ha suscitado críticas.
Preguntado por las contundentes declaraciones de Martinez, Tielemans no quiso entrar en el debate. «No tengo nada que decir al respecto», afirmó el centrocampista. «No lo sé».
Por su parte, Santos pidió disculpas a los aficionados desplazados e insistió en que el vestuario sigue apoyando firmemente a su entrenador. «Solo quiero pedir perdón a todos los que han viajado a España», explicó Santos. «Por supuesto, como ya he dicho, queremos ganar todos los partidos. Ahora toca trabajar duro y volver a conseguir victorias».
En apoyo a Carrick, añadió: «Por supuesto, creemos en el entrenador, creemos en nuestro cuerpo técnico y creemos en nuestros jugadores. Como ya he dicho, pasamos por un mal momento, pero tenemos que trabajar para cambiarlo».
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Una gran prueba aguarda en Elland Road
Las consecuencias de este perjudicial viaje europeo dejan a Carrick ante un ambiente cada vez más tóxico de cara a un fin de semana decisivo. El United debe reponerse rápidamente antes de viajar a Elland Road para enfrentarse a su acérrimo rival, el Leeds United, el domingo.
Cualquier resultado que no sea una victoria en Yorkshire podría ser desastroso para el actual cuerpo técnico. Ante los indicios públicos de división que empiezan a aflorar en la plantilla, Carrick debe encontrar la manera de motivar a sus jugadores y salvar una temporada que amenaza con descontrolarse rápidamente.
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