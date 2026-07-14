«¡Una oportunidad única en la vida!» - Nico O'Reilly se muestra ilusionado ante el «reto» de enfrentarse a Lionel Messi, mientras Inglaterra se prepara para medirse al mejor de todos los tiempos de Argentina en las semifinales del Mundial

O'Reilly podría marcar a Messi en la semifinal del Mundial entre Inglaterra y Argentina.

Messi llega en un estado de forma excepcional. El capitán de Argentina inauguró el torneo con un hat-trick contra Argelia e igualó el récord de Miroslav Klose de 16 goles en Mundiales. Ya suma ocho tantos en esta edición y 21 en su carrera, empatado con el francés Kylian Mbappé en la lucha por la Bota de Oro.