«Una oportunidad de oro»: Erik ten Hag se muestra «orgulloso» tras fichar a un exjugador cedido por el Manchester United para su equipo de la Eredivisie

El exentrenador del United celebró el fichaje del prolífico delantero local. Destacó que su ética de trabajo y amplia trayectoria internacional elevarán el nivel del club dentro y fuera del campo.

Ten Hag declaró: «Estamos inmensamente orgullosos de que Wout Weghorst vaya a jugar en el FC Twente. ¿Quién no se emocionaría al ver que un delantero de la selección holandesa con más de cincuenta partidos internacionales se une a tu club?

Es una oportunidad de oro. Es un profesional de primer nivel y el mejor ejemplo de lo que un futbolista puede lograr cuando se entrega al máximo. Un jugador con un palmarés tan impresionante suele estar fuera de nuestro alcance.

Siempre ha mostrado gran voluntad y ambición. Como jugador local, está motivado para lograr algo especial aquí. Estamos convencidos de que será clave en nuestros futuros éxitos. Wout nos aportará ese plus».