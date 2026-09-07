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«Una opción más»: el Wolves completa el fichaje del exextremo del Chelsea y el Aston Villa Bertrand Traore
Traore regresa a las Midlands
El Wolverhampton se ha movido para reforzar de forma significativa sus opciones en ataque con el fichaje del internacional burkinés Traore. El extremo, de 31 años, ha firmado un contrato de un año en Molineux, lo que marca su regreso al fútbol inglés tras una etapa en el Sunderland, que llegó después de una segunda etapa en el gigante neerlandés Ajax. Traore aporta una gran experiencia al más alto nivel al Championship, después de haber representado anteriormente a algunos de los clubes más destacados de Europa durante su década como profesional.
El movimiento representa una incorporación estratégica para los Wolves, que buscan añadir profundidad y calidad contrastada a su línea ofensiva. Traore conoce bien la región de West Midlands, ya que pasó cuatro temporadas en el Aston Villa, donde disputó más de 62 partidos y marcó 10 goles.
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Peixoto elogia la nueva amenaza ofensiva
El entrenador, Cesar Peixoto, expresó su satisfacción por asegurar el fichaje del experimentado futbolista de banda y señaló que Traore cubre una necesidad específica en su planteamiento táctico. En declaraciones a la web oficial del club, Peixoto destacó los atributos concretos que hicieron del ex canterano del Chelsea un objetivo prioritario.
Peixoto ofreció un análisis detallado de lo que aporta el nuevo fichaje y afirmó: "Es una posición que queríamos reforzar y es un buen jugador para mejorar el equipo, una opción más. Tiene las características adecuadas que quiero en esta posición: buen uno contra uno, fuerte, zurdo para marcar o asistir y rápido para atacar el espacio. Necesita tiempo para ponerse en forma porque ha estado trabajando solo, y necesita tiempo para conocer nuestra idea de juego, pero es otra opción para ayudarnos a luchar por llegar a la Premier League".
Una carrera nómada y laureada
El camino de Traore hasta Molineux ha estado marcado por traspasos de gran repercusión y reconocimiento internacional. Después de fichar por el Chelsea con 18 años, se curtió en la Eredivisie con el Vitesse Arnhem y el Ajax, y acabó ayudando a este último a alcanzar la final de la Europa League. Después llegó una exitosa etapa de tres años en la Ligue 1 con el Lyon, que llevó al Aston Villa a pagar 17 millones de libras por sus servicios en 2020.
En la escena internacional, Traore sigue siendo una figura clave para Burkina Faso, con 91 internacionalidades y habiendo llevado recientemente el brazalete de capitán de su selección en la Copa Africana de Naciones. Se espera que este liderazgo y ese bagaje internacional sean vitales en el vestuario del Wolves.
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Construyendo fondo de armario para la exigencia de la Championship
La llegada de Traore es una clara señal de que el Wolves no se toma a la ligera los desafíos de la Championship. Descendido la pasada temporada tras una estancia de ocho años en la Premier League después de conquistar el título de la Championship en la 2017-18, el Wolves ocupa actualmente la novena posición de la tabla con ocho puntos, tras haber sumado dos victorias, dos empates y una derrota en sus primeros cinco partidos.
Al reflexionar sobre las exigencias de la liga, Peixoto añadió: «Como vimos el domingo [el empate 2-2 del Wolves en Birmingham], la Championship es muy dura, así que necesitamos dos jugadores en cada posición para gestionar los partidos».
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