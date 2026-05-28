Según Sky, Filipe Luis era la opción preferida para el banquillo del Bayer 04. Sin embargo, tras su fichaje por el Flamengo, la dirección deportiva, liderada por Simon Rolfes y Fernando Carro, baraja otras alternativas.

Sin embargo, tras su fichaje fallido, las opciones B y C —Oliver Glasner (Crystal Palace) y Andoni Iraola (AFC Bournemouth)— cobran fuerza. Ambos técnicos no renovarán sus contratos y estarán libres desde el 1 de julio.

Glasner, que el miércoles conquistó su segunda copa europea al ganar la Conference League con Crystal Palace, ya había logrado la Europa League con el Eintracht Fráncfort en 2022.

Según Bild, Glasner ve con buenos ojos el banquillo de Leverkusen y ya hay conversaciones avanzadas; este viernes la negociación pasará a fase decisiva.