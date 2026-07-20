«¡Una opción creíble!» ¿Nos sorprenderá Kevin De Bruyne con un fichaje sensacional?

Aún no se sabe adónde irá el veterano. Sin embargo, el diario deportivo francés L'Équipe especula con que ningún club europeo de primer nivel quiera arriesgarse con De Bruyne, cada vez más propenso a las lesiones.

«Dada su edad, las posibilidades de que fiche por un gran club europeo parecen limitadas», escribe L'Équipe, que considera más factible un traspaso a Turquía o Arabia Saudí. Se llegó a ofrecer a De Bruyne fichar por el Galatasaray, pero el entrenador Okan Buruk lo vetó.

Con 35 años, no se descarta un regreso al KRC Genk, donde comenzó su carrera y podría reemplazar al talentoso Konstantinos Karetsas, próximo al BVB.

De Bruyne valorará sus opciones durante sus vacaciones. Acabó de disputar con Bélgica lo que probablemente sea su último gran torneo. Tras una fase de grupos irregular y una ajustada victoria en dieciseisavos contra Senegal, cayó en cuartos ante la futura campeona, España. Bélgica fue el único equipo que le marcó a la Furia Roja.

En la goleada 5-1 sobre Nueva Zelanda marcó su único gol del torneo. En octavos, ante Estados Unidos —en un partido marcado por el indulto al sancionado Folarin Balogun—, se quedó en el banquillo los 90 minutos.