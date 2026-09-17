«Una obligación de ganar!» Por qué el Inter de Milán soporta una presión inigualable en la carrera por el título de la Serie A

El Inter de Milán afronta una enorme exigencia para conquistar títulos nacionales y europeos mientras se prepara para visitar el Stadio Olimpico. En un análisis de la lucha por el título en una entrevista exclusiva con La Gazzetta dello Sport, el excentrocampista Luigi Di Biagio destacó el contraste de presión que rodea a ambos clubes.

Señaló que la confección de la plantilla del Inter exige un éxito inmediato bajo las órdenes de Cristian Chivu.

"El Inter tiene la obligación de ganar por el equipo que tiene y por su historia en los últimos años", declaró Di Biagio a La Gazzetta dello Sport. "Digámoslo así: el Inter tiene la obligación de ganar, la Roma tiene la esperanza de hacerlo".