Una nueva solución con roles diferentes: Enzo Fernández, más que un simple "sustituto de Rodri" en el Manchester City

El Manchester City entró en el mercado de fichajes veraniego con el objetivo de reconstruir su centro del campo, ante la salida de varios nombres destacados, encabezados por Rodri, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders y Nico González, a cambio de la incorporación de Elliot Anderson y Ayoub Bouaddi.
Pero el club inglés dio un paso mayor en los últimos instantes del mercato, tras cerrar el fichaje del argentino Enzo Fernández procedente del Chelsea a cambio de 125 millones de libras esterlinas, en una operación que iguala el récord británico de traspasos.
La operación adquiere una importancia especial para el Manchester City, ya que Enzo Fernández vuelve a trabajar bajo las órdenes de su antiguo entrenador en el Chelsea, Enzo Maresca, quien conoce muy bien el potencial y las cualidades del jugador argentino.