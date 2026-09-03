Una nueva solución con roles diferentes: Enzo Fernández, más que un simple "sustituto de Rodri" en el Manchester City

La pregunta más importante sigue girando en torno a la capacidad de Enzo Fernández para desempeñar el papel de organizador del ritmo en el mediocampo del Manchester City, sobre todo porque el estilo de Maresca se basa a menudo en la paciencia, el control y la posesión del balón.

Y quizá el técnico italiano encuentre lo que busca en la versión que el jugador ofreció con la selección de Argentina, y no en aquella que mostró en algunas de sus etapas con el Chelsea.

Enzo desempeñó un papel fundamental en la clasificación de la selección de su país a la final del Mundial 2026, pese a que su recorrido terminó con una tarjeta roja durante el partido final que Argentina perdió ante España por un gol a cero.

El jugador de 25 años registró un porcentaje de precisión en el pase del 93,5% durante el torneo, además de un promedio de 69,3 pases por cada 90 minutos, según Squawka, en cifras que confirman su capacidad para controlar el ritmo del juego cuando es necesario.

También contribuyó a que la precisión de pase de la selección de Argentina alcanzara el 89,3%, el quinto mejor porcentaje del torneo, mientras que un tercio de los ataques argentinos llegó por el centro, en una muestra de la importancia del mediocampo en la creación de juego.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora