Los Tricky Trees habrían ofrecido 17,5 millones de euros por Read, pero el 16 veces campeón de los Países Bajos lo rechazó.

En los últimos meses se especuló con su fichaje por el Bayern, que lo veía como opción para el lateral.

El propio Read avivó los rumores en mayo al dejar en el aire su futuro en el Feyenoord y reconocer su interés en cambiar de aires. «No es secreto que varios clubes me siguen y que podría cambiar este verano. Aún no he decidido, así que sigo bajo contrato con el Feyenoord. Quizá fue mi último partido en casa, pero no quiero adelantarme».

Sin embargo, las especulaciones se han frenado desde entonces. Además, el campeón alemán fichó recientemente a Nathaniel Brown, quien puede actuar tanto de lateral izquierdo como de derecho. Por ello, no está claro si el Bayern aún necesita al jugador de 20 años.