Según «Voetbal International», el Feyenoord rechazó una oferta del Nottingham Forest de la Premier League por su lateral de 20 años.
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¿Una nueva oportunidad para el FC Bayern de Múnich? Un club de la Premier League habría fracasado en su oferta por un candidato al fichaje del FCB
Los Tricky Trees habrían ofrecido 17,5 millones de euros por Read, pero el 16 veces campeón de los Países Bajos lo rechazó.
En los últimos meses se especuló con su fichaje por el Bayern, que lo veía como opción para el lateral.
El propio Read avivó los rumores en mayo al dejar en el aire su futuro en el Feyenoord y reconocer su interés en cambiar de aires. «No es secreto que varios clubes me siguen y que podría cambiar este verano. Aún no he decidido, así que sigo bajo contrato con el Feyenoord. Quizá fue mi último partido en casa, pero no quiero adelantarme».
Sin embargo, las especulaciones se han frenado desde entonces. Además, el campeón alemán fichó recientemente a Nathaniel Brown, quien puede actuar tanto de lateral izquierdo como de derecho. Por ello, no está claro si el Bayern aún necesita al jugador de 20 años.
- Getty
El Manchester City también estaría interesado en Givairo Real.
Read está listo para dar el salto a un grande. En 54 partidos con el Feyenoord en la Eredivisie ha sumado 16 puntos (cinco goles y once asistencias), además de debutar en Champions y Europa League.
Además del Bayern, el Manchester City lo sigue: lo observó al final de la temporada y evalúa ficharlo.
Si los citizens se lanzan, la cifra podría dispararse, ya que su contrato en Róterdam dura hasta 2029. También se rumoreó que el Liverpool lo siguió, pero los Reds descartaron ficharlo en invierno.
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