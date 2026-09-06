Después de tan solo 112 días, Vissing se encontró de nuevo frente al Al Nassr, pero esta vez desde el banquillo como director técnico del Al Ittihad, en el estadio "Al Inma" de Yeda.
Y a pesar de las diferentes circunstancias, del cambio de camiseta y de competición, el resultado final no varió demasiado; el joven entrenador condujo al "Decano" a la victoria sobre el "Mundial" por 2-1 en el clásico de la quinta jornada de la Roshn Saudi League, después de que su equipo firmara una primera mitad excepcional y lograra marcar dos goles en los primeros 22 minutos.
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Lo llamativo es que el segundo triunfo de Vissing no fue una copia exacta del primer enfrentamiento, pero llevó el mismo principio: leer los puntos fuertes del Al Nassr, privarle de los espacios que necesita y golpearle después en las zonas que deja a su espalda.
Por eso, los dos enfrentamientos de Vissing ante el Al Nassr en 112 días se convirtieron en algo más que dos victorias; el danés demostró que posee una llave especial para lidiar con el "Mundial", ya fuera cuando dirigía al Gamba Osaka o cuando apareció al frente del cuerpo técnico del Al Ittihad, convirtiendo su corta experiencia frente al Al Nassr en una de las principales pesadillas tácticas del conjunto saudí.