De cara al escenario global, Ancelotti habló de su plan a largo plazo para la selección brasileña tras la conclusión del anterior ciclo del Mundial. Señaló que el torneo reciente marcó el final de una era para un grupo de jugadores legendarios, lo que hace necesaria una transición hacia savia nueva.

«Estamos evaluando a jóvenes jugadores brasileños repartidos por todo el mundo, en Brasil y en Europa, para empezar a planificar una nueva generación que pueda llegar al Mundial de 2030 con ambición, calidad y preparación», explicó Ancelotti.