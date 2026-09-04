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«Una nueva generación»: Carlo Ancelotti revela el plan maestro de Brasil para el Mundial de 2030 durante la visita del Real Madrid
Un regreso bienvenido a Valdebebas
Carlo Ancelotti regresó a un entorno familiar al visitar la Ciudad Real Madrid en Valdebebas. El exentrenador del Real Madrid y actual seleccionador de Brasil se tomó un tiempo para saludar a la plantilla y al cuerpo técnico antes de su sesión de entrenamiento. Al hablar sobre su visita, Ancelotti admitió que estaba encantado de volver a un lugar en el que pasó tantos años de éxitos.
- AFP
Poniéndose al día sobre las estrellas de Brasil
Durante su visita, el experimentado técnico italiano aprovechó la oportunidad para seguir de cerca al contingente brasileño del Real Madrid. Dedicó tiempo a evaluar la condición física actual y los procesos de recuperación de estrellas como Vinicius Junior, Endrick, Eder Militao y Rodrygo. Para Ancelotti, compaginar sus dos responsabilidades, como seleccionador nacional y querido exentrenador, hizo de ello una mañana especial en la capital española.
Planificación para una nueva generación
De cara al escenario global, Ancelotti habló de su plan a largo plazo para la selección brasileña tras la conclusión del anterior ciclo del Mundial. Señaló que el torneo reciente marcó el final de una era para un grupo de jugadores legendarios, lo que hace necesaria una transición hacia savia nueva.
«Estamos evaluando a jóvenes jugadores brasileños repartidos por todo el mundo, en Brasil y en Europa, para empezar a planificar una nueva generación que pueda llegar al Mundial de 2030 con ambición, calidad y preparación», explicó Ancelotti.
- DeFodi Images
Preparándose para los próximos amistosos
El seleccionador de Brasil destacó la excepcional calidad en bruto que está surgiendo actualmente entre los jóvenes talentos brasileños de 20 y 21 años. Con las bases ya en marcha, el cuerpo técnico tiene la intención de utilizar los próximos amistosos, que comenzarán con un doble enfrentamiento ante Australia en Townsville el 25 de septiembre y en Brisbane el 29 de septiembre, seguido de un viaje a Calcuta para medirse a India el 3 de octubre, como bancos de pruebas vitales. Mientras Ancelotti supervisa esta evaluación del talento en todo el país, el objetivo final sigue siendo construir una plantilla competitiva capaz de plantar cara a cualquier rival del planeta de cara a 2030.
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