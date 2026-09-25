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¡Una nueva era para Argentina! Lionel Scaloni confirma al ex del Tottenham Cristian Romero como próximo capitán de Argentina tras Lionel Messi
Scaloni señala a Cuti como el nuevo líder
Mientras el mundo del fútbol se prepara para la emotiva despedida final de Messi, Scaloni se ha movido rápido para garantizar una transición de poder fluida dentro de la selección. En declaraciones previas a los próximos amistosos contra Bolivia, Burkina Faso y Benín, el técnico campeón del mundo confirmó que el exdefensa del Tottenham Hotspur Cristian Romero es el elegido para liderar al país en su próxima etapa. La decisión marca el final de una era, pero también el inicio de una nueva estructura de liderazgo diseñada para mantener el dominio de Argentina en la escena global.
Scaloni fue transparente sobre la jerarquía dentro del vestuario y explicó por qué el central de 28 años era la elección natural para el puesto. "El capitán va a ser Cuti. Ya era el tercer capitán después de Leo y Ota (Nicolas Otamendi). Está Emiliano (Martinez), que también puede llevar el brazalete. Rodrigo (De Paul), que no va a estar en estos dos partidos, también puede llevarlo. Lautaro (Martinez) puede llevarlo. Cuti es el indicado", explicó el seleccionador, tal y como recoge TyC Sports.
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La experiencia previa de Romero como capitán
Aunque esta confirmación oficial representa un nuevo hito, Romero no es ajeno a la responsabilidad de capitanear a su país. El jugador del Atlético de Madrid ya ha dado un paso al frente en tres ocasiones distintas cuando los líderes del grupo no estuvieron disponibles. Su debut como capitán llegó durante una crucial victoria por 1-0 sobre Chile en las Eliminatorias Sudamericanas en 2025. Tras ese éxito inicial, Romero volvió a recibir el brazalete en un partido amistoso contra Venezuela en octubre de ese mismo año. También lideró al equipo en una victoria por 2-1 ante Mauritania en la preparación para el Mundial de 2026.
Ajustes en la plantilla y novedades sobre lesiones
La transición hacia la era posterior a Messi se está produciendo en medio de un calendario cargado. Sin embargo, los planes de Scaloni se han visto ligeramente obstaculizados por problemas físicos dentro de la concentración. La selección anunció recientemente que Thiago Almada y Juan Foyth han sido descartados para la próxima triple jornada debido a lesiones. El comunicado oficial de la federación decía: "Los jugadores Juan Foyth y Thiago Almada continúan al margen por lesión para la triple jornada de amistosos que se disputará en nuestro país".
Scaloni aún no ha confirmado si nombrará sustitutos directos para Almada y Foyth, pero, según se informa, Equi Fernandez, Santiago Simon y Valentín Gomez han sido añadidos a la convocatoria inicial para aportar mayor profundidad al cuerpo técnico.
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La profundidad de plantilla, bajo la lupa
Los próximos amistosos ofrecerán a Scaloni una última oportunidad para probar con Gomez y Fernandez mientras gestiona las emociones de una plantilla que se despide de su mayor icono. La ausencia de Foyth y Almada reduce las opciones tácticas en defensa y en el centro del campo, pero la profundidad del actual talento argentino sigue siendo considerable. Mientras Argentina avanza hacia una nueva era después de Messi, estos partidos en casa en Córdoba y Buenos Aires servirán tanto como una mirada nostálgica a sus éxitos recientes como un primer vistazo a la futura estructura del equipo sin su líder talismánico sobre el terreno de juego.
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