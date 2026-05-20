Undav habría recibido una oferta escrita para extender su contrato hasta 2029, con una opción para una temporada más ligada a sus actuaciones y minutos jugados.
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Una nueva dimensión financiera en el VfB Stuttgart: al parecer, Deniz Undav ha recibido una oferta récord
Renovar será rentable para el jugador de 29 años, cuyo contrato llega hasta 2027. Según Sport Bild, su salario subirá de 4,5 a 5,5 millones de euros al año, manteniéndolo como el mejor pagado del equipo finalista de la Copa DFB. Además, recibirá una prima de fichaje de dos millones.
Son cifras sin precedentes en el VfB, por lo que el consejo de administración tuvo que aprobar la generosa oferta, algo que no había ocurrido bajo la presidencia de Dietmar Allgeier (en el cargo desde 2024).
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Daniz Undav ficha por el VfB Stuttgart procedente del Brighton & Hove Albion
El presidente del VfB Stuttgart, Alexander Wehrle, anunció que las negociaciones se «intensificarían» tras la temporada. Este sábado el VfB disputará la final de la Copa en Berlín contra el campeón, el FC Bayern.
«Que Deniz es un jugador muy importante para nosotros está fuera de toda duda», añadió Wehrle. No obstante, prefiere no fijar una fecha límite, aunque el objetivo es resolverlo antes de la próxima temporada. Si las negociaciones fracasaran, debido al poco tiempo que queda para que expire el contrato de Undav, incluso sería posible un traspaso este verano.
Sin embargo, las conversaciones podrían cerrarse pronto. El propio Undav declaró a Sky: «Me puse una fecha límite y, si lo concretan antes del Mundial —yo estaré aquí hasta el martes de la semana que viene—, será por los pelos. No hay nada en contra; ya dije muchas veces que me gusta jugar aquí. Me gusta estar aquí. Me siento como un stuttgarto, aunque no lo sea. No estamos tan lejos, quizá solo sean pequeños detalles». Según Sport Bild, uno de esos detalles es la prima de firma.
Undav, fichado en 2024 por el Brighton por algo menos de 27 millones de euros, marcó 25 goles y dio 14 asistencias en 45 partidos, clave en el éxito del Stuttgart.
Estadísticas de Deniz Undav en el VfB Stuttgart
Partidos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas 116 57 30 18