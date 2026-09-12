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«Una noche muy dura»: Phil Parkinson asume la culpa después de que el West Ham infligiera la derrota más abultada de la era de Hollywood del Wrexham
El Wrexham sufre su derrota más abultada bajo la propiedad de Hollywood
El Wrexham sufrió su derrota más abultada desde que Ryan Reynolds y Rob McElhenney completaron su adquisición en 2021 al ser goleado por 6-0 por el West Ham. La dura derrota en el London Stadium superó su anterior peor resultado, un 5-0 ante el Stockport County en septiembre de 2023.
El club galés llegó esta temporada al Championship tras una extraordinaria racha de tres ascensos consecutivos. Sin embargo, el equipo de Phil Parkinson no pudo competir ante un West Ham descendido de la Premier League la pasada campaña.
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Parkinson asume la responsabilidad por el derrumbe en el London Stadium
El entrenador Parkinson no se mordió la lengua después de ver cómo su equipo se quedaba por detrás por los goles en la primera parte de Jarrod Bowen y Joel Piroe. El Wrexham se vino abajo tras el descanso, y Konstantinos Mavropanos, Valentín Castellanos, Mohamadou Kante y Manor Solomon añadieron más goles para los locales.
«Muy duro», dijo Parkinson después del partido. «Una noche muy dura. Tengo que analizarme a mí mismo y asumir esa responsabilidad. Voy a revisar qué debería haber hecho mejor. Durante 25 minutos estuvimos metidos en el partido, luego hubo dos momentos en los que nuestra defensa no estuvo al nivel. El tercer gol realmente nos mató».
Una afluencia histórica presencia cómo el Wrexham deja pasar un punto de inflexión crucial
El partido se disputó ante 59.712 espectadores, lo que supuso la mayor asistencia jamás registrada en un encuentro del Wrexham. La cifra superó el anterior récord del club, de 54.096, establecido ante el Liverpool en Anfield en la FA Cup en enero de 1970.
El Wrexham desaprovechó una oportunidad clave para cambiar el rumbo del partido con 1-0 en contra, cuando George Dobson vio cómo Mavropanos sacaba su remate bajo palos. Poco después, el West Ham tomó el control total y convirtió el duelo en un trámite.
«Una parte de mí está siendo razonable y dice que este es un equipo muy bueno, una fuerza ofensiva de varios millones de libras que debería estar en la Premier League», reconoció Parkinson.
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Trayectorias opuestas marcan una exigente campaña en el Championship
El resultado prolonga el complicado inicio de temporada del Wrexham tras quedarse a las puertas del playoff el curso pasado. El equipo de Parkinson solo ha logrado una victoria en sus siete primeros partidos del Championship, lo que le deja más cerca de la zona de descenso que de los seis primeros.
En cambio, el West Ham se colocó en lo más alto de la clasificación del Championship antes de los partidos del fin de semana con su victoria más amplia desde septiembre de 2018. El West Ham parece estar bien posicionado para lanzar pronto su ofensiva en busca de un regreso inmediato a la máxima categoría.
El Wrexham debe reaccionar rápido tras este revés histórico mientras intenta estabilizar su posición en la liga. Parkinson se centrará en corregir las fragilidades defensivas para garantizar que su plantilla se adapte a las exigencias del fútbol de segunda división.
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