El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, vio cómo su equipo vivía una tarde extraordinaria al empatar 2-2 a domicilio contra el Augsburgo. A pesar de dominar la posesión y de mandar el balón al fondo de la red seis veces, cuatro fueras de juego privaron al campeón de la victoria.

El derbi bávaro fue caótico desde el pitido inicial, con el Augsburgo adelantándose antes de que transcurrieran nueve segundos.

«Fue una montaña rusa de emociones», declaró Kompany tras el pitido final. «Mandamos el balón al fondo de la red seis veces, pero cuatro no subieron al marcador. No estamos contentos, porque no ganamos».