Según informaciones del diario británico The Guardian, el dos veces campeón del mundo ha presentado una solicitud ante la Oficina de Propiedad Intelectual para registrar su imagen como marca y, por lo tanto, protegerla.
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¡Una medida curiosa por culpa de la publicidad falsa! Al parecer, la superestrella del dardos Luke Littler va a registrar su rostro como marca
El motivo: de este modo, Littler podría evitar que su rostro se utilice indebidamente con fines publicitarios mediante inteligencia artificial o edición de imágenes sin su consentimiento.
Además, se pretende evitar la venta de productos falsificados, cuyos responsables utilizan indebidamente el rostro de Littler, infringiendo así los derechos de autor.
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Littler firmó el mayor contrato de la historia del dardo
Ningún otro jugador de dardos tiene actualmente un mayor potencial comercial que Littler, razón por la cual el número uno del ranking mundial ya ha registrado en Estados Unidos su apodo, «The Nuke», como marca comercial. A principios de este año, poco después de ganar su segundo título mundial, este joven de 19 años firmó el mayor contrato de la historia de su deporte con el patrocinador «Target Darts».
Según informaciones de la agencia de noticias británica PA, el británico recibiría un total de unos 20 millones de libras (alrededor de 23 millones de euros). El acuerdo tiene una duración de diez años e incluye, además de pagos fijos, bonificaciones por rendimiento y participaciones en los ingresos de los productos comercializados por Littler.
Littler también hace publicidad de videojuegos y cadenas de comida rápida
Además, Littler hace publicidad de videojuegos, cadenas de comida rápida o incluso aperitivos de frutos secos en bolsitas. Su representante no es otro que uno de los empresarios más exitosos del mundo de los dardos: Gary Plummer.
A esto se suman los montones de premios en metálico que Littler se lleva a casa. En los últimos dos años, ya ha superado la barrera de los tres millones de euros en la Orden de Mérito. El final de su historia de éxitos aún no se vislumbra. El jueves, tras una espectacular remontada en la Premier League, se aseguró su segunda victoria de la temporada.
Luke Littler lidera el ranking de dardos: la Orden de Mérito
Posición actual Nombre Premio en metálico 1 Luke Littler 2 961 000 £ 2 Luke Humphries 1 206 500 £ 3 Gian van Veen 948 250 £ 4 Michael van Gerwen 710 250 £ 5 Jonny Clayton 649 000 £ 6 James Wade 637 250 £ 7 Josh Rock 619 250 £ 8 Gerwyn Price 617 750 £ 9 Stephen Bunting 615 250 £ 10 Gary Anderson 600 250 £
- A fecha de 16 de marzo de 2026