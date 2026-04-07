«¡Una masacre!» - El PSG parte como favorito para acabar con las esperanzas «catastróficas» del Liverpool en la Liga de Campeones en el partido de ida de los cuartos de final, mientras que un ganador del Mundial afirma que «la diferencia de nivel es colosal»

El contraste en cuanto al momento de forma es evidente. El PSG llega a la eliminatoria como claro favorito, impulsado por su dominio en la liga nacional y una plantilla que parece físicamente superior a la de sus rivales ingleses. El exinternacional francés Dugarry cree que la diferencia de nivel es ahora tan grande que los Reds tienen pocas posibilidades de salir airosos de su visita a la capital francesa.

«Va a ser pan comido, sinceramente. El Liverpool es un desastre», declaró Dugarry a RMC. «14 victorias, 10 derrotas y 7 empates desde el inicio de la temporada en la liga. Son catastróficos. No voy a decir que tengan malos jugadores, pero no juegan juntos. En mi opinión, la diferencia de nivel es colosal. Creo que el PSG sentenciará los cuartos de final en el partido de ida.

«¿Has visto jugar al Liverpool? No tienen piernas, no tienen nada. Técnicamente tienen buenos jugadores, no son torpes, pero juegan a dos millas y media por hora. Cuando ves la intensidad que el París Saint-Germain es capaz de poner... ¡va a ser una masacre!».