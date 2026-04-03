«Una máquina y un caballero»: Luis Díaz cuenta lo que ha aprendido de Harry Kane desde que se incorporó al Bayern de Múnich

En tan solo ocho meses desde que Díaz fichó por el Bayern de Múnich para formar pareja con Kane en el Allianz Arena, el equipo alemán ha convertido su ataque en uno de los más temidos del fútbol europeo. Con Olise completando el trío, el gigante alemán ha mostrado un rendimiento arrollador, acumulando la asombrosa cifra de 97 goles en la Bundesliga y otros 32 en la Liga de Campeones.

En el centro de esta explosión estadística se encuentra Kane, autor de 48 goles esta temporada. Sin embargo, Díaz insiste en que no es solo la capacidad goleadora del inglés lo que le hace especial, sino su contribución general a la dinámica del equipo y su carácter desinteresado tanto dentro como fuera del campo.