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«Una máquina y un caballero»: Luis Díaz cuenta lo que ha aprendido de Harry Kane desde que se incorporó al Bayern de Múnich
Una alianza letal en Baviera
En tan solo ocho meses desde que Díaz fichó por el Bayern de Múnich para formar pareja con Kane en el Allianz Arena, el equipo alemán ha convertido su ataque en uno de los más temidos del fútbol europeo. Con Olise completando el trío, el gigante alemán ha mostrado un rendimiento arrollador, acumulando la asombrosa cifra de 97 goles en la Bundesliga y otros 32 en la Liga de Campeones.
En el centro de esta explosión estadística se encuentra Kane, autor de 48 goles esta temporada. Sin embargo, Díaz insiste en que no es solo la capacidad goleadora del inglés lo que le hace especial, sino su contribución general a la dinámica del equipo y su carácter desinteresado tanto dentro como fuera del campo.
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Grandes elogios para el capitán de Inglaterra
En declaraciones a ESPN sobre su experiencia trabajando con el exjugador del Tottenham, Díaz no dudó en destacar el extraordinario ritmo de trabajo y la personalidad humilde de Kane. El internacional colombiano señaló que, a pesar de ser uno de los mejores delanteros del mundo, Kane sigue siendo muy sencillo en el vestuario.
«En cuanto a Harry, lo que es como jugador es realmente impresionante. Lo hace todo bien: se retrasa, recupera balones, da asistencias y marca goles. Es una máquina y un auténtico caballero. Como persona, es muy tranquilo y no tiene ese ego que podrían tener muchos jugadores con una carrera como la suya», explicó Díaz.
Lecciones de serenidad y concentración
Más allá de los aspectos técnicos del juego, Díaz reveló que ha estado estudiando la actitud mental de Kane ante el deporte. En concreto, la capacidad del capitán de Inglaterra para mantener la calma en situaciones de gran presión ha dejado una profunda huella en el exextremo del Liverpool, quien recurre a Kane en busca de orientación cuando los goles no llegan con facilidad.
«He aprendido de él: su capacidad para mantenerse siempre concentrado en los momentos difíciles. Cuando las cosas no nos salen bien en ataque, él dice: “No te preocupes, la oportunidad llegará y vas a marcar”. Te lo dice o lo hace él mismo; he aprendido mucho de él», añadió Díaz.
- AFP
En busca de títulos en tres frentes
Ahora que la temporada entra en su recta final, la compenetración entre Díaz y Kane será fundamental para el equipo de Vincent Kompany. El Bayern va camino de conquistar otro título de la Bundesliga, pero su verdadera prueba de fuego será la Liga de Campeones, donde le espera un enfrentamiento de peso en cuartos de final contra el Real Madrid. Además, se ha clasificado para las semifinales de la Copa DFB.