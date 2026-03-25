«Una lucha titánica»: Ange Postecoglou da su sincera opinión sobre las posibilidades del Tottenham de mantenerse en la Premier League

Postecoglou, que a principios de esta temporada tuvo una breve y fallida etapa de 39 días en el Nottingham Forest, no pasó por alto la ironía de la clasificación actual. Ver a sus dos últimos equipos luchar por la permanencia el domingo fue una experiencia surrealista para el australiano, sobre todo porque la victoria del Forest les permitió superar a los Spurs en la clasificación. Reflexionando sobre la trayectoria que le llevó de la gloria europea a ver por televisión un partido decisivo para el descenso, señaló: «Lo vi, sigo muy involucrado, especialmente con los Spurs por los jugadores y parte del cuerpo técnico. Pasamos dos años juntos, siempre se mantiene ese vínculo. Si me hubieras dicho en mayo del año pasado que este sería el escenario: ver a dos equipos que he entrenado en el último año, te habría dicho: “No, eso está más allá de lo posible”. Sintonizé el partido y lo vi. Fue incómodo de ver, no lo disfruté, eso es seguro».