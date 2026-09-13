AFP
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«¡Una locura!» - Roy Keane carga contra Bruno Fernandes por la tarjeta roja de Phil Foden en el explosivo derbi de Mánchester
Keane cuestiona la conducta de Fernandes en Old Trafford
La última entrega del derbi de Mánchester se encendió pronto en la primera parte, cuando Foden vio la roja directa tras un choque con Fernandes, capitán del Manchester United. Aunque fue Foden quien acabó expulsado por el árbitro Michael Oliver por conducta violenta, Keane no quedó nada impresionado por el teatro del centrocampista portugués.
Keane hizo una dura valoración de la situación al afirmar: "Tenemos que ser justos y preguntarnos si el jugador le dio una oportunidad al árbitro, y Foden es un poco tonto, pero Bruno aquí también lo es. Si hubieran expulsado a Bruno solo por eso, estaríamos diciendo que Bruno fue un poco tonto y un poco absurdo".
Y añadió: "No puedes estar revolcándote por el suelo. Bruno tiene que hacerlo mejor ahí. La gente dice que hay tensión, es un gran partido, pero tienes que ir a por tus compañeros y también por los jugadores rivales. Foden, no creo que sea roja".
- Getty Images Sport
Estalla la polémica después de que Foden vea la roja
El incidente se produjo en el minuto 23 del partido, cuando Fernandes pareció arrollar a Foden cerca de la línea de banda. Las repeticiones mostraron que, mientras Foden estaba en el suelo, Fernandes le alcanzó con una pequeña patada, lo que provocó que la estrella del City reaccionara con un manotazo en represalia.
A pesar del contacto mínimo, la reacción del capitán del United fue suficiente para convencer a los oficiales de que tomaran la máxima medida disciplinaria. Keane siguió defendiendo que la provocación de Fernandes fue el verdadero detonante de la tarjeta roja. "Foden se levanta y reacciona, obviamente, así que le expulsan", añadió Keane.
"Fernandes le alcanza y le da una pequeña patada. Supongo que se considera violento. Pero Fernandes es quien es violento aquí, no creo que Foden deba ver la roja".
Los comentaristas, divididos sobre la disciplina en el derbi
La tarjeta roja abrió un debate más amplio entre exprofesionales, con Gary Neville y Wayne Rooney ofreciendo perspectivas contrapuestas sobre el incidente. Mientras Keane se mostró firme en su defensa de Foden, Neville fue más crítico con la falta de disciplina del canterano del City.
El exdefensa del United señaló que la reacción infantil de Foden le dejó sin defensa posible, aunque expresó su sorpresa por que Fernandes escapara a cualquier tipo de castigo por su provocación inicial.
El legendario lateral añadió que fue un momento doloroso para Foden marcharse por el túnel de vestuarios, al tiempo que reconocía que Fernandes había logrado sacar una reacción de su rival.
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Impacto en los planes tácticos de Maresca
Las repercusiones de la tarjeta roja irán más allá de este único derbi. El Manchester City acabó resistiendo para asegurar una victoria por 1-0 sobre el Manchester United, a pesar de quedarse con 10 hombres tras la expulsión de Foden.
Foden se enfrenta ahora a una sanción estándar de tres partidos por conducta violenta, lo que le dejará fuera de varios encuentros clave de la Premier League y de copa. Esto deja al entrenador del City con un quebradero de cabeza a la hora de hacer la alineación en un momento crucial de la temporada.
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