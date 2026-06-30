«Es un día muy triste para todos en Alemania», declaró el campeón del mundo de 1990, conmocionado por la actuación de la selección. No esperaba una eliminación tan temprana.
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«Una locura, devastador, vergonzoso»: Jürgen Klinsmann critica duramente a la selección alemana tras la debacle en el Mundial
El exseleccionador criticó la actuación y actitud de los jugadores. «La forma en que quedamos eliminados es una gran decepción. El equipo no estaba preparado para controlar los 120 minutos; le faltó energía y fue poco decidido y agresivo ante una fuerte selección paraguaya», valoró el técnico de 61 años.
Además, mostró debilidades mentales y estratégicas en la decisiva tanda de penaltis, en la que, según Klinsmann, el equipo tampoco parecía preparado. «Es una locura, porque normalmente amamos las tandas de penaltis. La forma en que hemos quedado eliminados hoy es devastadora y vergonzosa», afirmó.
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Klinsmann: «Esto hunde a Alemania en un profundo abismo»
Para el fútbol alemán, este nuevo fracaso marca el punto más bajo de una crisis deportiva que se extiende en los torneos internacionales. Klinsmann ve claros paralelismos con ediciones anteriores.
La eliminación en dieciseisavos es tan grave como las dos humillaciones en la fase de grupos del Mundial 2018 en Rusia y en la fase final de 2022 en Catar. «Esto hunde a Alemania en un profundo abismo», afirmó Klinsmann, cuya opinión no es la única.
Tras esta nueva humillación, Lothar Matthäus recordó el fracaso del Mundial de 1994 en Estados Unidos y alertó sobre graves conflictos internos en la selección alemana.
Alemania decepcionó en el Mundial
La eliminación en la madrugada del martes reflejó un torneo poco inspirado. En la fase de grupos, Alemania mostró altibajos.
Tras el 7-1 ante el modesto Curazao en el debut, sufrió para ganar a Costa de Marfil y cerró con una merecida derrota 1-2 contra Ecuador.