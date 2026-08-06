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Traducido por

Una llamada en un idioma inesperado: Mourinho, el "soldado desconocido" en el fichaje de Diomandé

FEATURES
Y. Diomande
Real Madrid
J. Mourinho
Primera División
Liverpool
Paris Saint-Germain
RB Leipzig
España

El fichaje de Yan Diomande, procedente del Leipzig, en una operación cuyo valor podría alcanzar los 140 millones de euros, demuestra hasta qué punto el Real Madrid está decidido a reforzar con fuerza su plantilla, tras dos temporadas decepcionantes.

Diomande es el sexto fichaje del club durante el mercado de fichajes veraniego dentro del nuevo proyecto del entrenador que regresa, José Mourinho, en el estadio Santiago Bernabéu, después de la incorporación de Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Bernardo Silva, Marc Cucurella y Carlos Espí.

El diario The Athletic repasó en un reportaje cómo el Real Madrid se impuso al Liverpool y al Paris Saint-Germain para cerrar el fichaje de Yan Diomande.

El nombre de Diomande, en un principio, no estaba vinculado al Real Madrid, y además los últimos acontecimientos apuntaban a que estaba cerca de fichar por el Paris Saint-Germain.

  • DiomandeGetty Images

    El Liverpool estuvo cerca de fichar a Diomande

    La temporada pasada, el Real Madrid no estaba seriamente interesado en fichar al jugador marfileño, ya que el club no buscaba un nuevo extremo, además de que se esperaba el regreso de Nico Paz a través de la cláusula de recompra tras su brillante actuación con el Como desde su salida del conjunto blanco en 2024.

    Por el contrario, el Liverpool era el destino más cercano, pues la idea de suceder a la leyenda del club Mohamed Salah resultaba atractiva para Diomandé.

    Además, el jugador puede desempeñarse en ambas bandas, una cualidad muy valorada por la dirección deportiva del Liverpool.

    Durante la temporada pasada, Diomandé marcó 13 goles y dio otras 9 asistencias en 36 partidos con el Leipzig.

    Con su contrato en vigor hasta 2030 y sin cláusula de rescisión, el Leipzig intentó renovar su contrato, mientras que el jugador prefería dar el salto a un nivel superior, pese a que sus agentes sabían que el club exigiría una cifra récord para aceptar su venta.

    Sus representantes mantuvieron reuniones con varios clubes, entre ellos el Manchester City y el Atlético de Madrid, pero ambos clubes les comunicaron que el jugador no se ajustaba a sus necesidades.

    El pasado mes de mayo, el Liverpool intensificó su interés, y el Leipzig pidió 130 millones de euros, una cantidad que el club inglés intentó reducir, especialmente después de que su gasto neto alcanzara alrededor de 223 millones de libras esterlinas durante la temporada 2025-2026, con la necesidad de cerrar otros fichajes.

    Diomandé estaba entusiasmado con fichar por el Liverpool y ya había hablado con el nuevo entrenador Andoni Iraola.

    Tras el primer contacto oficial, el club inglés comunicó al Leipzig su disposición a presentar una oferta de alrededor de 100 millones de euros, pero eso estaba muy lejos de las exigencias del club alemán.

    • Anuncios
  • DiomandeGetty Images

    La entrada del Paris Saint-Germain

    Fue entonces cuando entró en escena el Paris Saint-Germain, ya que el presidente del club francés, Nasser Al-Khelaifi, mantiene una buena relación con el director ejecutivo del grupo Red Bull, Oliver Mintzlaff.

    Asimismo, el asesor deportivo Luis Campos y el entrenador Luis Enrique desempeñaron un papel importante a la hora de convencer a Diomandé de que el Paris Saint-Germain era la opción más adecuada para él.

    El jugador se convenció de que el Liverpool entraría en una fase de transición durante la próxima temporada, por lo que prefirió trabajar bajo la dirección de Luis Enrique y competir por ganar el título de la Liga de Campeones de Europa por tercera vez consecutiva.

    Es más, los allegados del jugador estaban convencidos de que podría ganar el Balón de Oro si se marchaba al Paris, pero la operación finalmente no se cerró, debido a las dudas del Paris a la hora de satisfacer las exigencias económicas del jugador, además de su negativa a pagar la cantidad que reclamaba el Leipzig.

  • Jose MourinhoGetty Images

    La sorpresa: la aparición del Real Madrid y el papel de Mourinho

    Nadie esperaba lo que sucedió después: el Real Madrid apareció de repente en escena.

    El diario The Athletic había revelado a finales del pasado mes de junio que el nuevo entrenador José Mourinho, que regresó al Real Madrid 13 años después del final de su primera etapa, y el equipo de ojeadores del club estaban siguiendo a un extremo derecho.

    Al mismo tiempo, el Real Madrid intentaba vender a Brahim Díaz, pese al deseo del jugador de quedarse, y circularon rumores sobre el interés del club en Michael Olise, jugador del Bayern Múnich, aunque el Real Madrid lo negó en sus conversaciones privadas e incluso emitió un comunicado oficial desmintiendo la existencia de negociaciones.

    Y a pesar de que continuaron los informes que vinculaban a Olise con el club, la dirección trabajaba en secreto en el fichaje de Diomande. Durante las reuniones de planificación entre Mourinho y la dirección del Real Madrid, se acordó la necesidad de reforzar la banda derecha del ataque.

    La dirección había observado que el equipo dependía en gran medida del costado izquierdo, donde brilla Vinicius Junior, junto con la enorme influencia de Jude Bellingham y Kylian Mbappé en esa zona.

    Dentro del Real Madrid se consideraba que la ausencia de peligro ofensivo por el flanco opuesto limitaba las opciones de ataque del equipo y facilitaba la labor defensiva de los rivales. Esta visión se le explicó a Diomande durante las negociaciones con él, en las que Mourinho desempeñó un papel fundamental.

    Nathan Campbell, director de captación global de jugadores de la agencia ROC Nation y representante de Diomande, declaró: «La última pieza que lo decidió todo fue José Mourinho».

    Y añadió: «Habló con él en un francés fluido, y eso tuvo un impacto enorme sobre él. No sabíamos que Mourinho hablaba francés con tanta fluidez, porque nunca había dirigido a ningún club francés. Pero el momento de la llamada que hizo con Yan, y la manera en que le habló en un francés fluido sobre sus ideas, el proyecto y cómo encajaría en el equipo, demostraron que le daba una gran importancia a esa conversación. Ese fue un punto decisivo, y la clave para convencerlo».

    El Real Madrid recurrió además a uno de sus gestos habituales en este tipo de operaciones, obsequiando a Diomande una camiseta blanca con el escudo del club.

    Y no se quedó ahí, sino que también le presentó un plan claro para su trayectoria profesional, que detallaba las perspectivas de su desarrollo individual y colectivo dentro del club, e incluía estudios de casos, entre ellos cómo había evolucionado la trayectoria de Vinicius Junior desde su llegada al Bernabéu.

    Michael Yormark, presidente internacional de la agencia ROC Nation, afirmó que el trabajo duro y los sacrificios que Diomande ha realizado a lo largo de su carrera son la razón por la que ha «cumplido su sueño» de jugar en el Real Madrid.

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  • DiomandeGetty Images

    París se retira y el Real Madrid intensifica sus negociaciones

    El pasado 26 de julio, el Paris Saint-Germain se retiró oficialmente de la puja por el jugador, anunciando su negativa a aceptar las condiciones económicas que exigían tanto el entorno del jugador como el Leipzig.

    Al mismo tiempo, fuentes cercanas al jugador confirmaron que el Paris Saint-Germain ya había sido informado de que Diomandé prefería fichar por el Real Madrid.

    El club español consideró esto una victoria parcial, aunque las negociaciones aún no habían concluido.

    El Real Madrid había presentado a mediados de julio una primera oferta cuyo valor total ascendía a cerca de 100 millones de euros, pero el Leipzig la rechazó. Después presentó una segunda oferta que incluía una cantidad fija de casi 100 millones de euros, con un paquete total que alcanzaba los 120 millones de euros, si bien el club alemán también la rechazó, pese a que la oferta se mantuvo sobre la mesa durante cerca de una semana.

    Aun así, seguía existiendo la sensación general de que ambas partes acabarían llegando a un acuerdo, y con el inicio de agosto, Diomandé faltó a la concentración de entrenamiento del Leipzig, ya que el club anunció que el motivo de la ausencia era una enfermedad.

    Ayer miércoles, Diomandé se incorporó a la concentración de entrenamiento del Leipzig, mientras esperaba recibir luz verde de la dirección del club para viajar a España y someterse al reconocimiento médico.

    Apenas unas horas después, el Real Madrid y el Leipzig alcanzaron un acuerdo definitivo sobre el importe del traspaso, que podría elevarse hasta los 140 millones de euros, una cifra récord en la historia del club alemán, antes de que se anunciara oficialmente el fichaje del jugador, hoy jueves.