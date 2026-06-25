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Una leyenda del Manchester United pide fichar a Trent Alexander-Arnold y pronostica el título de la Premier League
El Manchester United debe fijarse en Alexander-Arnold.
El Valencia confía en que el United fiche a Alexander-Arnold, quien apenas ha jugado en el Real Madrid desde su llegada gratis el verano pasado. Con José Mourinho reestructurando la plantilla y cerca de incorporar a Denzel Dumfries, el exjugador del Liverpool podría dejar España.
Valencia considera que su experiencia y calidad lo hacen perfecto para los ‘Red Devils’. En declaraciones a Hajper, el exlateral derecho afirmó: «Trent es un jugador que me gusta mucho. Tiene muy buena pierna derecha, centra bien y defiende bien. Sería muy bueno para el Manchester United. Conoce la Premier League y sabe lo que significa ganar la Liga de Campeones y la Premier League. Es un jugador apasionado, y me gustaría verlo en el Manchester United».
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La personalidad que se necesita para Old Trafford
A pesar de lo inusual y polémico que resulta fichar a un antiguo icono del Liverpool —que ganó dos títulos de la Premier League y una Liga de Campeones en Anfield—, Valencia insiste en que el United debe dar prioridad a su talento. Tras ser titular en solo 14 partidos de liga la temporada pasada y quedar fuera de la convocatoria de la selección inglesa, Alexander-Arnold podría encontrar en Old Trafford la vía de escape perfecta de sus dificultades en Madrid.
Al explicar por qué el jugador de 27 años triunfaría en Mánchester, Valencia añadió: «Ojalá pueda suceder, porque necesitamos jugadores así en Old Trafford. Para jugar en ese estadio se necesitan personas con mucha personalidad».
Estabilidad defensiva y el futuro de Dalot
Aunque admira a Alexander-Arnold, Valencia afirmó que Diogo Dalot, actual estrella del United, debe quedarse. El defensa, fichado del Oporto en 2018 con contrato hasta 2028, jugó 36 partidos en la temporada 2025-2026 y sumó un gol y tres asistencias.
«No me pongáis en un aprieto, porque no me gustaría que Diogo Dalot se marchara», declaró Valencia al ser preguntado por posibles salidas. «El Manchester siempre debe renovar la plantilla y esperamos que haga una gran temporada en la Premier League. Sobre el lateral derecho, aún no he pensado qué jugador estaría listo para esa posición en el Manchester United. Me pilla desprevenido, no lo he pensado. Solo espero que, si llega alguien, sea la mejor opción. Y, por supuesto, que Dalot se quede».
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Una predicción atrevida sobre el título de la Premier League
Más allá de los fichajes, Valencia se muestra optimista sobre el futuro del United. A pesar de la falta de regularidad reciente, el exextremo cree que la situación cambia y prevé una revolución en la jerarquía de la Premier League la próxima temporada.
Y se atrevió a pronosticar la clasificación final: «Manchester United, Arsenal, Liverpool, Chelsea, City y Newcastle. Así acabará la Premier League». Si tiene razón, sería el primer título liguero del United desde la retirada de Sir Alex Ferguson en 2013.