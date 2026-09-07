El Arsenal mantuvo su inicio perfecto de temporada en la Premier League con una tensa victoria sobre el Chelsea. Sin embargo, el vigente campeón sobrevivió a un gran susto apenas cinco minutos después del comienzo del choque.

El ex capitán del United Rooney insiste en que el defensa del Arsenal Gabriel debería haber sido expulsado tras una entrada temeraria sobre el portero del Chelsea Martinez. El central brasileño pareció golpear directamente en la cabeza al guardameta durante un caótico forcejeo dentro del área, dejando a Martinez tendido y dolorido, y necesitando atención médica inmediata.

La visión del árbitro Chris Kavanagh quedó, por desgracia, obstaculizada por la gran cantidad de jugadores en la zona. Sorprendentemente, el VAR optó por no recomendar una revisión en el monitor a pie de campo, lo que desató un amplio debate entre los frustrados jugadores del Chelsea y también entre atónitos comentaristas televisivos.