Getty Images Sport
Traducido por
Una leyenda del Manchester United critica al «afortunado» Gabriel Magalhaes después de que la estrella del Arsenal evitara la tarjeta roja en la victoria ante el Chelsea
Gabriel evita una temprana tarjeta roja en el derbi de Londres
El Arsenal mantuvo su inicio perfecto de temporada en la Premier League con una tensa victoria sobre el Chelsea. Sin embargo, el vigente campeón sobrevivió a un gran susto apenas cinco minutos después del comienzo del choque.
El ex capitán del United Rooney insiste en que el defensa del Arsenal Gabriel debería haber sido expulsado tras una entrada temeraria sobre el portero del Chelsea Martinez. El central brasileño pareció golpear directamente en la cabeza al guardameta durante un caótico forcejeo dentro del área, dejando a Martinez tendido y dolorido, y necesitando atención médica inmediata.
La visión del árbitro Chris Kavanagh quedó, por desgracia, obstaculizada por la gran cantidad de jugadores en la zona. Sorprendentemente, el VAR optó por no recomendar una revisión en el monitor a pie de campo, lo que desató un amplio debate entre los frustrados jugadores del Chelsea y también entre atónitos comentaristas televisivos.
- Getty Images Sport
Rooney y Young cargan contra la decisión del VAR
En declaraciones en Match of the Day de la BBC, Rooney expresó su total incredulidad por el hecho de que Gabriel siguiera sobre el terreno de juego. La leyenda del United consideró que las repeticiones a cámara lenta dejaban al descubierto una acción increíblemente peligrosa que merecía un castigo severo.
"No te das realmente cuenta a primera vista, pero luego cuando ves una repetición y la ponen a cámara lenta", explicó Rooney. "Martinez tiene el balón en las manos y Gabriel le da una patada en la cabeza, levanta la pierna y va muchísimo por encima. Tiene muchísima suerte de seguir sobre el terreno de juego".
El también comentarista Ashley Young se hizo eco de esas duras valoraciones mientras cuestionaba todo el proceso de revisión del VAR. Young añadió: "Estoy de acuerdo. Cuando el balón está en el suelo y Martinez lo tiene, Gabriel levanta muchísimo la pierna. No estoy seguro de por qué no ha ido al VAR o de si lo han estudiado bien, porque no está en ningún sitio cerca del balón. Ahí se ha librado".
El Arsenal logra una dramática victoria remontando el partido
El momento, rodeado de una enorme polémica, se produjo poco después de que el Chelsea de Xabi Alonso arrancara el partido de forma fulgurante. Morgan Rogers, antiguo objetivo del Arsenal, adelantó a los visitantes a los apenas dos minutos y silenció a la afición local.
El Chelsea llegaba al norte de Londres presumiendo también de un impecable pleno de victorias. Sin embargo, el Arsenal reaccionó de forma magnífica al temprano revés y recuperó rápidamente el control del ritmo del partido. Kai Havertz logró empatar ante su exequipo a mitad de una vibrante primera parte. Después, el capitán del Arsenal, Martin Odegaard, culminó la gran remontada al marcar en la segunda mitad el gol decisivo que mantuvo viva su racha de victorias y aseguró los tres puntos.
- AFP
La Champions League espera al Arsenal
Tras asegurar tres puntos vitales y evitar una suspensión costosa para Gabriel, el Arsenal centra ahora su atención en Europa. El Arsenal aparcará su defensa del título de la Premier League para iniciar entre semana su campaña en la Champions League. El Arsenal afronta una complicada prueba de estreno ante el peso pesado de la Serie A, el Nápoles.
Mientras tanto, Alonso buscará que el Chelsea vuelva a la senda de la victoria cuando regrese la acción copera nacional. El Chelsea se medirá al Leeds United en un duelo de la Copa de la Liga el miércoles por la noche.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias