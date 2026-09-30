La Premier League anunció que una comisión independiente declaró a Manchester City culpable de graves infracciones financieras a lo largo de un periodo de nueve temporadas, además de no cooperar con la investigación.

En consecuencia, cada fichaje que hizo el club durante ese periodo está ahora bajo un intenso escrutinio. Esto incluye, naturalmente, la llegada de alto perfil de Sergio Agüero en julio de 2011. El máximo goleador histórico del club acabó marcando 260 goles en 390 partidos y ganó cinco títulos de la Premier League, una FA Cup y seis Copas de la Liga.