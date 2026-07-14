Una leyenda del Chelsea le ha pedido a Xabi Alonso que fiche a una estrella inglesa como agente libre

Alonso fue presentado el lunes como nuevo entrenador del Chelsea, en sustitución de Liam Rosenior. El nombramiento llega tras una temporada turbulenta en la que el equipo terminó décimo en la Premier League, después de la marcha de Enzo Maresca en enero y el breve mandato de Rosenior.

Ha sido nombrado director técnico, con mayor influencia en los fichajes, y ya ha presionado para incorporar jugadores con experiencia, como Granit Xhaka, aunque el suizo se comprometió con el Sunderland.

El exdelantero del Chelsea Hasselbaink ha sugerido fichar al defensa Stones, que queda libre tras dejar el Manchester City.







