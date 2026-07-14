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Una leyenda del Chelsea le ha pedido a Xabi Alonso que fiche a una estrella inglesa como agente libre
Una nueva era con Alonso al frente
Alonso fue presentado el lunes como nuevo entrenador del Chelsea, en sustitución de Liam Rosenior. El nombramiento llega tras una temporada turbulenta en la que el equipo terminó décimo en la Premier League, después de la marcha de Enzo Maresca en enero y el breve mandato de Rosenior.
Ha sido nombrado director técnico, con mayor influencia en los fichajes, y ya ha presionado para incorporar jugadores con experiencia, como Granit Xhaka, aunque el suizo se comprometió con el Sunderland.
El exdelantero del Chelsea Hasselbaink ha sugerido fichar al defensa Stones, que queda libre tras dejar el Manchester City.
- AFP
Hasselbaink respalda el fichaje de Stones
Hasselbaink cree que el Chelsea debe reforzar su joven plantilla con jugadores experimentados como Stones, defensa de calidad que llegaría gratis. Destacó que la ausencia del equipo en competiciones europeas le daría más descanso y lo convertiría en un fichaje ideal.
«Me encantaría que Alonso fuera a por Stones, que es agente libre», declaró a WhoScored. «Todo el mundo dirá: “Pero si se lesiona mucho”. Creo que este año sería un fichaje muy bueno para el Chelsea, porque solo tiene partidos de sábado a sábado».
La experiencia por encima del potencial
Hasselbaink cree que la ausencia del Chelsea de las competiciones europeas ayudará a gestionar mejor la forma física de Stones. Con menos partidos, el defensa tendrá más tiempo de recuperación y seguirá aportando liderazgo y experiencia a una plantilla joven. Hasselbaink añadió: «Tendrá más descanso y aporta mucha experiencia, así que podrá jugar al menos 30 partidos».
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El Chelsea evalúa sus prioridades para el verano
Queda por ver si Alonso seguirá el consejo de Hasselbaink, pero el Chelsea parece decantarse por fichar jugadores con más experiencia. Stones, uno de los agentes libres más destacados, debe convencer al club de que su bagaje compensa sus recientes lesiones.
No obstante, cualquier contacto se pospondría hasta después del Mundial, pues Stones se concentra ahora con los Tres Leones. El equipo de Thomas Tuchel se prepara para enfrentar a Argentina en las semifinales del miércoles en el Atlanta Stadium.
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