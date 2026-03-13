Una leyenda del Chelsea advierte de que el equipo debe realizar un cambio clave para acortar distancias con el Arsenal y el Manchester City

En declaraciones a Paddy Power, Joe Cole expresó su preocupación por la falta de continuidad en la portería del Chelsea. Cole reveló que pidió consejo al exguardameta Ben Foster durante la victoria por 4-2 del Chelsea sobre el Wrexham en la quinta ronda de la FA Cup, el 7 de marzo. «Quieres meterte en la mente de un portero», explicó Cole. «Cuando hablé con Ben, me dijo que, sin duda, un portero necesita una racha de partidos, porque ya de por sí es una posición solitaria. Necesitas sentir la plena confianza de tu entrenador». Según Foster, el aspecto mental del puesto requiere «certeza absoluta», lo que hace que los cambios tácticos de Rosenior resulten «bastante extraños» para los observadores experimentados.