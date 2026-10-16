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Una leyenda del Aston Villa pronostica que Nicolas Jackson superará esta temporada su récord personal de goles
El fichaje récord causa un impacto inmediato
Nicolas Jackson ha comenzado con fuerza su etapa en el Aston Villa tras completar este verano su fichaje procedente del Chelsea por 65 millones de libras, una cifra récord para el club. Según informó talkSPORT, Jackson llegó para sustituir a Ollie Watkins, que se marchó al Al Hilal de la liga saudí.
Jackson ya ha marcado cinco goles en solo ocho partidos, incluido un doblete en la victoria por 6-0 ante el Fenerbahce en la Champions League. El Aston Villa se ha beneficiado claramente de su llegada, y el exdelantero Gabby Agbonlahor cree que Jackson superará con holgura los 17 goles que anotó en su primera temporada en el Chelsea, en la campaña 2023/24.
- AFP
Agbonlahor elogia al nuevo fichaje del Aston Villa
Agbonlahor cree que Jackson aporta algo distinto a Watkins en el último tercio del campo. Agbonlahor afirmó: «No diría que les hiciera un favor, porque habría estado bien contar con los dos y que se exigieran mutuamente al máximo. Ollie Watkins prestó un gran servicio al club. Nicolas Jackson es más joven, ya había trabajado a las órdenes del entrenador y ha llegado al Aston Villa con un juego que parece mucho más pulido. Su primer toque parece mucho mejor, al igual que sus movimientos. Hace algo que Ollie Watkins nunca hacía: encarar a los rivales. Recibe el balón, le gusta superar a su marcador y conducir la pelota, y algunos de sus goles han sido extraordinarios. Su gol contra el Tottenham, ese control, ese giro y el remate rápido a la esquina. Dos goles contra el Fenerbahce, uno desde justo fuera del área y otro desde justo dentro. Tres en la Champions League y dos en la Premier League. Creo que terminará la temporada con 20 goles entre todas las competiciones. En la Premier League hace falta un delantero rápido, creo yo».
Una menor presión favorece el desarrollo
El analista Alex Crook cree que Jackson está por fin en el entorno adecuado para brillar y señala que las expectativas eran considerablemente más altas durante sus etapas anteriores en el Chelsea y el Bayern de Múnich. Crook explicó: «La gran ventaja para él en el Aston Villa es que juega a las órdenes de un entrenador que lo conoce, tras haber trabajado con él en España. Además, hay menos presión al jugar en el Aston Villa que en un club como el Chelsea. O incluso en el Bayern de Múnich, donde no destacó demasiado durante su cesión la temporada pasada».
- AFP
¿Qué le espera ahora a Jackson?
Jackson tratará ahora de mantener su excelente racha goleadora mientras el Aston Villa sigue compitiendo en el ámbito nacional y en Europa. Si Jackson se mantiene en forma y sigue rindiendo a las órdenes de Emery, va camino de batir con creces sus récords personales y consolidarse como uno de los atacantes más letales de la Premier League esta temporada.
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