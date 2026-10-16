Nicolas Jackson ha comenzado con fuerza su etapa en el Aston Villa tras completar este verano su fichaje procedente del Chelsea por 65 millones de libras, una cifra récord para el club. Según informó talkSPORT, Jackson llegó para sustituir a Ollie Watkins, que se marchó al Al Hilal de la liga saudí.

Jackson ya ha marcado cinco goles en solo ocho partidos, incluido un doblete en la victoria por 6-0 ante el Fenerbahce en la Champions League. El Aston Villa se ha beneficiado claramente de su llegada, y el exdelantero Gabby Agbonlahor cree que Jackson superará con holgura los 17 goles que anotó en su primera temporada en el Chelsea, en la campaña 2023/24.