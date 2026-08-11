Al hablar sobre si aprobaría el intercambio, Dixon respaldó la operación como un paso positivo para ambos jugadores. Destacó la gestión de Arteta como el factor clave para sacar la mejor versión de Rashford.

"¿Los intercambiaría (Myles Lewis Skelly y Marcus Rashford)? Pues sí, probablemente lo haría", dijo Dixon a BestBettingSites. "Y eso no va en contra de Myles Lewis-Skelly, se trata de darle la libertad de irse y ampliar su juego en otro lugar.

"Con Marcus Rashford, es un jugador que necesita un brazo sobre el hombro, y Arteta sería magnífico para él. Dale ese cariño, dale la libertad de jugar en esa banda izquierda y sí, me gustaría verlo con la camiseta del Arsenal. Tengo mis reservas sobre si es de forma constante un jugador de primer nivel, pero, por lo que tiene ahora Arsenal en la plantilla, sería una buena incorporación".