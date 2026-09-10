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Yosua Arya

Traducido por

Una leyenda de Italia elogia la «clase» del Arsenal y explica por qué Martin Odegaard está triunfando con Mikel Arteta

M. Oedegaard
Arsenal
SSC Nápoles vs Arsenal
SSC Nápoles
Liga de Campeones

La leyenda italiana Alessandro Del Piero ha elogiado al Arsenal tras su impresionante victoria en la Champions League ante el Napoli en el Stadio Diego Armando Maradona. El exjugador de la Juventus cree que el equipo de Mikel Arteta estuvo muy por encima de su rival italiano y destacó a Martin Odegaard por su sobresaliente actuación.

  • El Arsenal conquista Nápoles en Europa

    El Arsenal arrancó a la perfección su nueva campaña en la Champions League el miércoles por la noche. El equipo de Arteta logró una trabajada victoria por 1-0 sobre el Napoli en el Stadio Diego Armando Maradona.

    El Arsenal busca resarcirse en Europa después de quedarse con la miel en los labios la temporada pasada. Cayó en la tanda de penaltis ante el Paris Saint-Germain en la final de Budapest, pero demostró su jerarquía ante el gigante de la Serie A.

    Odegaard marcó la diferencia en la noche. El internacional noruego anotó el gol de la victoria en la segunda parte para premiar a los visitantes tras una actuación dominante en Italia.

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    Del Piero elogia el dominio del Arsenal

    La leyenda de Italia Del Piero no tardó en destacar la enorme diferencia de nivel entre ambos equipos. Trabajando como comentarista para Sky Sports Italia, el exdelantero elogió las cualidades físicas del Arsenal y su estilo de juego incansable.

    Señaló que el equipo visitante controló por completo el ritmo del partido. Del Piero explicó: «En el minuto 80, los que estaban cansados eran los del Napoli, no el Arsenal, porque el Arsenal tuvo más el balón, dado su estilo de juego»

  • Odegaard prospera en el sistema del Arsenal

    Odegaard está disfrutando de un comienzo de temporada soberbio, recuperándose de los problemas de forma y estado físico durante la campaña pasada, en la que ganó el título. Del Piero cree que el planteamiento táctico del Arsenal permite perfectamente al noruego causar estragos.

    «Jugadores como Odegaard rinden al máximo en un partido así, después de haber tenido un año increíble a sus espaldas», señaló Del Piero. «Desde un punto de vista psicológico, ahí entra algo en juego. No es solo el cansancio, sino el estilo de juego, el posicionamiento, la confianza y la calidad de los jugadores más consolidados, por un lado».

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  • SSC Napoli v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    ¿Qué le espera ahora al Arsenal de Arteta?

    El Arsenal buscará trasladar este fin de semana a la competición doméstica el impulso adquirido en Europa. El conjunto londinense viaja para medirse al Sunderland el sábado por la noche mientras continúa su lucha por más títulos.

    Mientras tanto, volverá a la acción en la Champions League el 13 de octubre. El conjunto francés Lille será el visitante en el norte de Londres. El Arsenal estará deseoso de sumar otros tres puntos y afianzar su condición de aspirante temprano a la corona europea.

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