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«Una lección para Alemania»: la prensa internacional critica a la selección alemana tras la derrota ante Ecuador y duda de su candidatura al título mundial
INGLATERRA
Daily Mail: «Los sudamericanos dan un nuevo impulso a su campaña gracias a un error de Manuel Neuer que regala la victoria a los menos favoritos en Nueva Jersey».
The Guardian: «¡Victoria merecida! Alemania abrió el marcador a los dos minutos, pero Ecuador dominó los 88 restantes y se clasificó para la fase eliminatoria».
ESPAÑA
Marca: «¡Gol de oro de Plata! La Tri venció a una Alemania en declive, cuyo traje de aspirante ya no le queda».
AS: «Ecuador logró el pase a dieciseisavos con una victoria heroica sobre Alemania. Jugó con valentía en el campo más difícil».
- AFP
«Una lección para Alemania: Ecuador llora de alegría»
ECUADOR
El Universo: «Ecuador derrotó 2-1 a Alemania, tetracampeona del mundo, en uno de los partidos más importantes de su historia. Es la primera vez que La Tri vence a un campeón mundial».
La Hora: «Ecuador ofreció una de sus actuaciones más completas del torneo. No solo le dio la vuelta al marcador ante una selección repleta de estrellas, sino que también fue superior durante gran parte del partido y demostró intensidad, buen manejo del balón y una personalidad que da esperanzas de seguir haciendo historia en el Mundial. Una vez más, los ecuatorianos hemos demostrado que siempre es posible».
ITALIA
Gazzetta dello Sport: «Ecuador celebra: victoria contra Alemania y pase a dieciseisavos. Plata decide, Neuer muestra inseguridad. La derrota alemana también afecta la confianza».
SUIZA
Blick: «Lección para Alemania: Ecuador llora de alegría. ¿Les da igual a los alemanes? Ya eran primeros de grupo antes de enfrentar a Ecuador, pero a los alemanes, sin duda, no les da igual. Les molesta que, hasta ahora, en este Mundial nunca hayan mantenido la portería a cero. Y tampoco lo consiguen contra Ecuador: al final encajan dos goles».
Tages-Anzeiger: «Alemania tropieza con Ecuador: ni siquiera el suplente Undav pudo evitarlo. Tras un comienzo de ensueño, Alemania perdió el control del partido y, con ello, aseguró el pase de Ecuador a la siguiente fase».
- Getty
«¿Es Alemania demasiado inestable para llevarse el título?»
AUSTRIA
Krone: «Una débil Alemania será eliminada por Ecuador».
FRANCIA
L'Equipe: «Este equipo debe reorientarse tras sufrir contra Costa de Marfil (2-1), y es dudoso que este insignificante tercer partido de grupo le haya ayudado».
EE. UU.
New York Times: «Ecuador da otra sorpresa en el Mundial. ¿Es Alemania demasiado inestable para llevarse el título? Hasta ahora, Alemania no se había considerado realmente una de las favoritas del torneo, y este partido ha demostrado por qué».