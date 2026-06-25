ECUADOR

El Universo: «Ecuador derrotó 2-1 a Alemania, tetracampeona del mundo, en uno de los partidos más importantes de su historia. Es la primera vez que La Tri vence a un campeón mundial».

La Hora: «Ecuador ofreció una de sus actuaciones más completas del torneo. No solo le dio la vuelta al marcador ante una selección repleta de estrellas, sino que también fue superior durante gran parte del partido y demostró intensidad, buen manejo del balón y una personalidad que da esperanzas de seguir haciendo historia en el Mundial. Una vez más, los ecuatorianos hemos demostrado que siempre es posible».

ITALIA

Gazzetta dello Sport: «Ecuador celebra: victoria contra Alemania y pase a dieciseisavos. Plata decide, Neuer muestra inseguridad. La derrota alemana también afecta la confianza».

SUIZA

Blick: «Lección para Alemania: Ecuador llora de alegría. ¿Les da igual a los alemanes? Ya eran primeros de grupo antes de enfrentar a Ecuador, pero a los alemanes, sin duda, no les da igual. Les molesta que, hasta ahora, en este Mundial nunca hayan mantenido la portería a cero. Y tampoco lo consiguen contra Ecuador: al final encajan dos goles».

Tages-Anzeiger: «Alemania tropieza con Ecuador: ni siquiera el suplente Undav pudo evitarlo. Tras un comienzo de ensueño, Alemania perdió el control del partido y, con ello, aseguró el pase de Ecuador a la siguiente fase».